İngiltere’nin başkenti Londra’da uyuşturucu kullandıktan sonra 3 yaşındaki çocuğunun yanında baygın halde bulunan BAE Prensesi Mahrah Al Nahyan, 'çocuk ihmali' suçlamasıyla yargılandığı mahkemede suçunu kabul etti.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 13 Haziran'da aşırı miktarda kokain kullandıktan sonra yol kenarında baygın halde bulunan 32 yaşındaki BAE Prensesi Mahrah Al Nahyan hakkında Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde "çocuk ihmali" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA YOLDAN GEÇENLER SAHİP ÇIKMIŞ

Evlilik yoluyla Abu Dabi kraliyet ailesinin bir parçası olan Mahrah Al Nahyan, çocuk ihmali suçlamasını kabul etti. Mahkemede Prenses Al Nahyan'ın 13 Haziran'da bulunduktan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca bilinci kapalı kaldığı sırada yanında ayakkabısı olmayan ve işlek bir yol kenarında duran 3 yaşındaki çocuğuna yoldan geçenlerin sahip çıktığı belirtildi.

"NEDEN BU KADAR ÖNEMSİYORSUNUZ?"

Mahrah Al Nahyan'ın kendine geldiğinde çevresindekilere tepki gösterdiği belirtilerek, "Burası bir mezbaha değil, neden bu kadar önemsiyorsunuz? Neden bu kadar endişelisiniz?" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Uyuşturucu sonrası sokakta baygın bulunmuştu! Prensesin cezası belli oldu: Çocuğuna yoldan geçenler sahip çıkmış

Bir kişinin çektiği videoda, Mahrah Al Nahyan'ın başı öne eğik ve korkuluklara yaslanmış halde olduğu, yanında ise bir kapı aralığında baygın bir adamın sırt üstü yattığı görüldü. Mahkemede ayrıca Al Nahyan'ın çantalarında uyuşturucu kullanımına ait malzemeler bulunduğu, ancak yasa dışı madde bulunmadığı belirtildi.

Avukatı Stephen Vullo KC, Al Nahyan'ın bulunduğu gün uyuşturucu kullanmadığını ancak önceki günlerde kokain kullandığı için çok yorgun olduğunu savunarak, "O gün çok büyük bir hata yaptı ve bunun farkında" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu sonrası sokakta baygın bulunmuştu! Prensesin cezası belli oldu: Çocuğuna yoldan geçenler sahip çıkmış

MAHKEME KARARINI VERDİ

Hakim Johnson KC kararında, "Yabancıların müdahalesi olmasaydı çocuğun ciddi şekilde yaralanma veya daha kötüsüyle karşılaşma riski çok yüksekti. Kaçmış, kaybolmuş olabilirdi. Bir yabancı tarafından kaçırılmış veya zarar görmüş olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Hakim, BAE Prensesi Al Nahyan hakkında rehabilitasyon şartı içeren 2 yıllık denetimli serbestlik ve 6 bin 114 sterlin para cezası kararını verdi.

Mahrah Al Nahyan, baygın halde bulunmasının ardından Surrey Kontluğuna bağlı Woking'deki Priory kliniğinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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