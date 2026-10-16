Meksika'yı alarma geçiren ölümcül tehlike: Göllerde 'beyin yiyen amip' alarmı, yetkililer harekete geçti

Meksika’nın turistik bölgelerinden Mérida’daki altı gölde ölümcül beyin enfeksiyonuna yol açabilen ve halk arasında 'beyin yiyen amip' olarak bilinen Naegleria fowleri tespit edildi. Eylül ayında aynı amiple bağlantılı bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından harekete geçen yetkililer, söz konusu gölleri geçici olarak kapatma kararı aldı.

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Meksikalı yetkililer, son derece tehlikeli olan 'beyin yiyen amip' Naegleria fowleri'nin tespit edilmesinin ardından ülkenin turistik bir bölgesindeki altı yapay gölü kapattı.

Eyaletin sağlık yetkilileri, Mérida kentindeki dokuz yapay gölden alınan numuneleri inceledi. Test sonuçlarının 14 Ekim’de açıklanmasının ardından amip tespit edilen bölgelerde suyla temas yasaklandı.

Amip, Plaza La Isla alışveriş merkezindeki gölde, Cabo Norte kompleksinin doğu ve ana göllerinde, Centenario Hayvanat Bahçesi’ndeki gölde, Gran Parque La Plancha’daki gölde ve Parque Ecológico del Poniente’de tespit edildi. Diğer üç bölgede yapılan testler ise negatif sonuçlandı.

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EYLÜL AYINDAKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER

Eylül ayında bir kişinin ölümcül bakteri sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, yetkililer harekete geçti. Yucatan eyalet yönetimi, 14 Eylül’de yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki bir erkeğin ölüm nedeninin Naegleria fowleri enfeksiyonu olarak doğrulandığını bildirdi. Amipin, hayatını kaybeden kişinin faaliyet gösterdiği Plaza La Isla gölünden alınan örneklerde de bulunduğu belirtildi.

AYNI GÖLGE BULUNAN 361 KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Diario de Yucatan ve El Financiero gazetelerinin haberlerine göre, gölde wakeboard eğitmenliği yapan adam, 2 Eylül’de hastaneye kaldırıldı ve 8 Eylül’de hayatını kaybetti. Aynı gölde bulunan 361 kişi de gözetim altına alındı. Yetkililer, 4 Ekim’de tamamlanan takip sürecinde bu kişilerden hiçbirinde hastalık belirtisi görülmediğini açıkladı.

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KİRLİ SUYUN BURUNDAN GİRMESİ, ENFEKSİYONA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Naegleria fowleri, genellikle sıcak tatlı sularda yaşayan ve burun yoluyla vücuda girdiğinde beyne ulaşarak ağır enfeksiyona neden olabilen tek hücreli bir amip türü olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre enfeksiyon, kirli suyun burundan girmesiyle oluşuyor. Suyun yutulması enfeksiyona yol açmıyor ve hastalık kişiden kişiye bulaşmıyor.

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BELİRTİLERİ NELER?

Enfeksiyonun erken belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma bulunuyor. Boyun sertliği de görülebilen belirtiler arasında yer alıyor. CDC, hastalığın son derece nadir olmasına rağmen enfeksiyon geçiren kişilerin yüzde 97’sinden fazlasının hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Yetkililer, kapatılan altı gölün ancak gerekli hijyen koşulları sağlandıktan ve laboratuvar testleriyle güvenli olduğu doğrulandıktan sonra yeniden kullanıma açılabileceğini belirtti. Parklar ve hayvanat bahçeleri ise açık kalmaya devam edeceği, yalnızca göl sularıyla temasın yasak olacağı kaydedildi. Sağlık yetkilileri ayrıca test sonucu negatif çıkanlar da dahil olmak üzere hiçbir göl veya gölette suyun buruna girmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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