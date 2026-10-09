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Trump duyurdu! Putin'den 300 bin tonluk dizel hamlesi

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Trump duyurdu! Putin'den 300 bin tonluk dizel hamlesi
Başlık ResmiTrump duyurdu! Putin'den 300 bin tonluk dizel hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump, Putin'in ABD'ye ve küresel piyasalara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmeyi kabul ettiğini öne sürdü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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