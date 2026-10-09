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Trump'tan ABD'lilere benzin müjdesi: Yeniden o seviyeye inecek

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Trump'tan ABD'lilere benzin müjdesi: Yeniden o seviyeye inecek
Başlık ResmiTrump'tan ABD'lilere benzin müjdesi: Yeniden o seviyeye inecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinme kapasitesini kaybettiğini öne sürerek savaşın yakında sona ereceğini savundu. Trump, savaşın bitmesiyle ABD'de benzin fiyatlarının yeniden 1,95 dolara kadar düşebileceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Columbus Day dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde benzin fiyatlarına da değinen Trump, savaşın sona ermesiyle fiyatların yeniden düşük seviyelere ineceğini ileri sürdü.

İran'ın nükleer silah edinmesini engellediklerini savunan Trump, “Artık onların nükleer silah edinmesi diye bir şey yok. Bunu sona erdirdik. Asıl mesele, oldukça şiddet eğilimli insanların yönettiği bir ülkenin nükleer silah edinmesine izin veremezdik ve bu silahlara sahip olamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Savaşın sona ermesiyle ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceğini belirten Trump, “Bir dönem fiyatlar 1,95 dolar civarına düşmüştü, yeniden o seviyelere inecek” dedi.

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NIDAL HASAN İÇİN İDAM AÇIKLAMASI

Trump, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek halka açık şekilde idam edilmesi kararına ilişkin de konuştu.

Hasan'ın idam cezasını hak ettiğini savunan Trump, “Birkaç yıl önce 13 askeri öldüren bir adama idam cezası veriyoruz. İdam cezası, kurşuna dizilme yoluyla uygulanacak ve o bunu hak ediyor. Çok sayıda insanı öldürdü ve yaraladı, tam bir manyak” ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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