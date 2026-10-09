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Trump'tan yapay zeka çıkışı! Bu ifadeyi kullananları 'düşman' ilan etti

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Trump'tan yapay zeka çıkışı! Bu ifadeyi kullananları 'düşman' ilan etti
Başlık ResmiTrump'tan yapay zeka çıkışı! Bu ifadeyi kullananları 'düşman' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' ifadesinin kullanılmasını istedi. Trump, sosyal medya paylaşımında 'yapay zeka' demeyi sürdürenleri 'düşman' olarak nitelendirirken, daha önce imzaladığı kararnameyle federal kurumlara da yeni terimi kullanma zorunluluğu getirmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka tartışmalarında bu kez kullanılan terimi gündeme taşıdı.

"Yapay zeka" yerine "süper zeka" ifadesini öne çıkaran Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tanımlamayı kullanmayı sürdürenlere yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, paylaşımında, "Beyaz Saray, yaygın olarak kabul görmüş, yeni ve daha doğru olan 'Süper Zeka' terimi yerine 'Yapay Zeka' terimini kullanan herkesi DÜŞMAN olarak görüyor!" ifadelerine yer verdi.

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TRUMP'TAN "SÜPER ZEKA" KARARNAMESİ

Trump, 30 Eylül'de yapay zeka (AI) yerine süper zeka (SI) teriminin kullanılmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre kararname, tüm bakanlık ve federal kurumların resmi yazışmalarında, kamuoyu duyurularında, politika belgelerinde ve yasal nitelik taşımayan diğer evraklarında "süper zeka" ve "SI" ifadelerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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