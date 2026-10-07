Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sıra dışı bir yönetim modeli ortaya çıktı. Yolsuzluk ve mali suç iddiaları nedeniyle 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, görevini hukuken sürdürürken bu kez halkın karşısına yapay zeka avatarıyla çıktı. Dijital Veliaj, öğrencilere ücretsiz yemek sözü verirken, "Beni kapattıkları bu hücreden bile bu sözümü tutacağım" dedi.

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediye başkanının cezaevinde olması kent yönetimini durdurmadı. Şubat 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Belediye Başkanı Erion Veliaj, resmi sosyal medya hesabından bu kez kendisinin yapay zeka tarafından oluşturulan dijital versiyonuyla halka seslendi.

Arnavutluk ve Tiran Belediyesi bayraklarının önünde konuşan yapay zeka avatarı, Veliaj'ın görev süresindeki çalışmalarını sıraladı ve kentteki ilkokul ile anaokulu öğrencilerine ücretsiz yemek sağlanacağını duyurdu.

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CEZAEVİNDEN YAPAY ZEKA İLE SESLENDİ

Yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu belirtilen videoda Veliaj'ın dijital kopyası şu ifadeleri kullandı:

"Asla unutmayacağım bir taahhüdü daha yerine getirdim: Okullarda yemek. Beni kapattıkları bu hücreden bile bu sözümü tutacağım. Hücreden bile çalışmaya devam edeceğim."

Veliaj'ın avatarı, tutukluluğuna da değinerek, "Rehin durumum 20 aydır devam ediyor ve sizi yalnızca yapay zeka ile selamlayabiliyorum" dedi.

Yapay zeka başkenti yönetmeye başladı! Başkan cezaevinden mesaj gönderdi

HAPİSTE AMA HALA BELEDİYE BAŞKANI

Veliaj, yolsuzluk ve mali suç iddialarına ilişkin soruşturmalar kapsamında Şubat 2025'ten bu yana Dıraç'taki cezaevinde tutuluyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Veliaj, hukuken Tiran Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı yetkilerinin bir bölümü yardımcılarına devredildi. Veliaj'ın 5 Ekim'de Sara Godaj ve Sadi Vorpsi'nin belediye başkan yardımcılığına atanmasına ilişkin kararları da imzaladığı aktarıldı.

ERKEN SEÇİM KARARI MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Veliaj'ın tutuklanmasının ardından Tiran'da erken yerel seçim yapılması planlandı. Ancak Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, belediye başkanının olağan demokratik süreçlerin dışında görevden alınamayacağına hükmetti.

Bunun üzerine erken seçim iptal edildi. Veliaj'ın 2027'nin ilk yarısında yapılması planlanan yerel seçimlere kadar kentin resmi belediye başkanı olarak kalması bekleniyor.

ARNAVUTLUK'UN YAPAY ZEKA HAMLELERİ BİTMİYOR

Veliaj'ın yapay zeka avatarı, Arnavutluk'ta siyasette yapay zeka kullanımının ilk örneği değil.

Başbakan Edi Rama, 2025 yılında Diella isimli yapay zeka destekli sanal bakanı kabineye dahil etmişti. Diella'ya kamu ihale ve satın alma süreçlerinde yolsuzlukla mücadele görevi verilmişti.

Daha sonra Diella'nın yüzü ve sesi için görüntüsü kullanılan oyuncu Anila Bisha, kullanım için verdiği onayın süresinin dolduğunu belirterek görüntüsünün kullanılmasının durdurulması için hukuki süreç başlatmıştı.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEKLERİ DE VAR

Siyasetçilerin cezaevinden veya siyasi kısıtlamalar altındayken yapay zeka aracılığıyla seçmenlere ulaşmasının daha önce de örnekleri görüldü.

Pakistan'ın tutuklu eski Başbakanı İmran Han, 2023'te seçim sürecinde destekçilerine seslenmek için yapay zeka tarafından oluşturulan bir video kullanmıştı.

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yapay zeka avatarı da Temmuz 2026'da oğlu Flavio Bolsonaro'nun başkanlık kampanyasının tanıtımında kullanılmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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