Reisi’nin ölümünden sonra İran’daki sistem nasıl işleyecek?

Reisi’nin helikopteri düştü! Kaza mı yoksa suikast mi?

Reisi’nin helikopteri düştü! Kaza mı yoksa suikast mi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan vilayeti sınırlarındaki ormanlık bir alana düşmesi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Merak edilen sorulardan biri de Reisi’nin ölümü sonrası İran’ı nelerin beklediği oldu, işte detaylar...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ABD yapımı helikopterin enkazına ulaşıldı. Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdulnahiyan başta olmak üzere uçaktaki bulunan herkesin öldüğü açıklandı. Kafalardaki soru ise İran'ı nelerin beklediği oldu...

GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED MOKHBER OLACAK

İran Anayasası’nın 131. maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın vefat etmesi durumunda görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı devralıyor. Bu durumda Reisi’nin ölümünün açıklanması halinde Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in onayı doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Mokhber geçici olarak görevi devralacak.

MOKHBER KİMDİR?

1955 yılında Huzistan vilayeti sınırlarındaki Dezful’da dünyaya gelen Mokhber, 1980-1988 seneleri arasında yaşanan İran-Irak Savaşı’nda subay olarak görev yapmış bir isim. İki doktora derecesine sahip olan Mokhber, Sina Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Huzistan Vilayeti Vali Yardımcısı olarak da çalıştı. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının yanı sıra Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi de olan Mokhber, çeşitli dönemlerde yaptırım uygulanan İranlı yöneticiler arasında yer aldı.

50 GÜN İÇERİSİNDE SEÇİM YAPILACAK

İran Anayasası’na göre, Mokhber’in vazifesi, ülkeyi 50 kişilik bir uzmanlar komisyonuyla yöneterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmek olacak. Şura Meclisi Başkanı ve Yargı Erki Başkanı’nın da yer alacağı komisyonun 50 gün içerisinde İran’ı seçime götürmesi gerekecek.