Reisi'nin yerine Türk aday! İran'ın reformcu ismi Pezeshkian her fırsatta Türk mirasını vurguluyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran 28 Haziran'da sandık başına gidecek. Seçim sürecine kendisini Türk olarak tanımlayan Mesut Pezeshkian'ın Türk mirasını vurgulayan reformist açıklamaları damga vuruyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine geçecek isme çevrildi. Yeni cumhurbaşkanını 28 Haziran'da seçecek olan İran'da kendisini Türk olarak tanımlayan Mesut Pezeshkian'ın açıklamaları damga vurdu.

İlgili Haberler İran'da cumhurbaşkanı adayları Türk milliyetçiliğini tartışıyor

TÜRK MİRASINI VURGULUYOR

Eski sağlık bakanı ve uzun süredir Tebriz milletvekili olan Pezeshkian, siyasi kariyeri boyunca olduğu gibi cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında da sürekli olarak Türk mirasını vurguladı.

Bir TV programında seçim sürecini değerlendiren Pezeshkian, "Türk milliyetçiliğinin yükselişinin nedeni, rejimin etnik kimliklere yönelik haksız tutumu" olduğunu söyledi.

Pezeshkian, sadece Türklerin değil, Belucilerin, Arapların ve Sünnilerin de liyakat eksikliği nedeniyle dışlandığını vurguladı.

"TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Pezeshkian son açıklamasında, "Ben bir Türk'üm, Fars değil. Güney Azerbaycan'da doğdum, annem de babam da Türk. Bununla gurur duyuyorum" dedi.

Pezeshkian, "Allah beni bir Türk olarak yarattı ve bunun için Allah'a şükrediyorum" diye ekledi.

Reformcu adayın Türk kimliğini açıkça ifade etmesi, mevcut İran sisteminin ateşli savunucularını rahatsız etse de, Güney Azerbaycan'da seçmen katılımını artırması muhtemeldir. Ayrıca Belucilerin, Kürtlerin, Arapların ve Sünnilerin Pezeşkiyan'ı desteklemesi bekleniyor.