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Riyad'a Eurofighter koruması! İngiltere savaş uçaklarını devreye sokuyor

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Riyad'a Eurofighter koruması! İngiltere savaş uçaklarını devreye sokuyor
Başlık ResmiRiyada Eurofighter koruması! İngiltere savaş uçaklarını devreye sokuyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve kritik enerji tesislerine yönelik artan füze ve İHA saldırılarında 12'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi üzerine İngiltere harekete geçti. Londra yönetimi, Suudi şehirlerini korumak üzere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını bölgede görevlendirme kararı aldı.

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İngiltere, Yemen’deki Husilerin artan saldırıları karşısında Suudi Arabistan’a yönelik askeri desteğini genişletiyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan karara göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Eurofighter Typhoon savaş uçakları Suudi Arabistan'ın hava sahasını korumak üzere görevlendirildi.

Riyad'a Eurofighter koruması! İngiltere savaş uçaklarını devreye sokuyor
Başlık ResmiRiyad'a Eurofighter koruması! İngiltere savaş uçaklarını devreye sokuyor

HUSİLERE SALDIRI DÜZENLEMEYECEKLER

İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, Typhoon savaş uçaklarının görev kapsamının savunmayla sınırlı olacağının altı çizildi.

Son günlerde başkent Riyad'a ve kıyı bölgelerindeki stratejik enerji altyapısına düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 12'den fazla kişininin ölmes Londra hattında alarm zillerini çaldırmıştı.

İngiliz Savunma Bakanlığı, bölgeye sevk edilen Typhoon savaş uçaklarının görev kapsamına ilişkin şu sınırlamayı yaptı:

İngiliz savaş uçakları Suudi Arabistan şehirlerini ve kritik altyapısını füze ve İHA saldırılarına karşı savunacak. Savaş uçakları Husilere yönelik herhangi bir saldırı amaçlı operasyon düzenlemeyecek

SAVAŞ UÇAKLARINA A400M DE EŞLİK EDECEK

İngiltere, Typhoon savaş uçaklarının yanı sıra Suudi Arabistan'a bir Atlas A400M askeri nakliye uçağı ve askeri danışmanlar da gönderecek.

Bloomberg'in haberine göre A400M, Suudi Arabistan içerisinde askeri teçhizatın taşınmasında kullanılacak.

İngiliz savaş uçaklarının ise Suudi şehirlerini ve altyapı tesislerini hava saldırılarına karşı koruması hedefleniyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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