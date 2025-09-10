Rus oligarka aitti! ABD açık artırmaya çıkardı...

ABD Adalet Bakanlığı, Kremlin'e yakın Rusları hesap vermeye zorlamak için oluşturulan görev gücü kapsamında, 2022'de Fiji'de 101 metrelik süper yat Amadea'ya el koymuştu.

ABD savcıları, servetini altından kazanan süper lüks yatın sahibi Süleyman Kerimov'un geminin masraflarını karşılamak için ABD bankacılık sistemini kullanarak ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

AÇIK ARTIRMAYLA YENİ SAHİBİNİ BULACAK

Hükümet, ultra lüks yatı açık artırma yoluyla satışa çıkardı. Lüks yatın güncel değerinin çok altında bir rakam olan 100 milyon dolar civarında satılması bekleniyor.

RUSYA'NIN EN ZENGİN 9. KİŞİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve "Rusya’nın en zengin 9. kişisi" olarak tanımlanan Süleyman Kerimov’un 14,5 milyar dolar civarında serveti bulunuyor. "Altın kralı" olduğu ileri sürülen Kerimov, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlamasıyla ABD, AB ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligarklar listesine alınmıştı.