Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rus oligarka aitti! ABD açık artırmaya çıkardı...

Rus oligarka aitti! ABD açık artırmaya çıkardı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rus oligarka aitti! ABD açık artırmaya çıkardı...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Adalet Bakanlığı, Rus iş insanı Süleyman Kerimov'a ait olan ve el koyulan Amadea isimli yatı satışa çıkardı. Süper lüks yatın açık artırmada değerinin çok aşağısında bir rakam olan 100 milyon dolar civarına satılması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Kremlin'e yakın Rusları hesap vermeye zorlamak için oluşturulan görev gücü kapsamında, 2022'de Fiji'de 101 metrelik süper yat Amadea'ya el koymuştu.

ABD savcıları, servetini altından kazanan süper lüks yatın sahibi Süleyman Kerimov'un geminin masraflarını karşılamak için ABD bankacılık sistemini kullanarak ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Rus oligarka aitti! ABD açık artırmaya çıkardı... - 1. Resim

AÇIK ARTIRMAYLA YENİ SAHİBİNİ BULACAK

Hükümet, ultra lüks yatı açık artırma yoluyla satışa çıkardı. Lüks yatın güncel değerinin çok altında bir rakam olan 100 milyon dolar civarında satılması bekleniyor.

RUSYA'NIN EN ZENGİN 9. KİŞİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve "Rusya’nın en zengin 9. kişisi" olarak tanımlanan Süleyman Kerimov’un 14,5 milyar dolar civarında serveti bulunuyor. "Altın kralı" olduğu ileri sürülen Kerimov, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlamasıyla ABD, AB ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligarklar listesine alınmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hastaneye gidince ortaya çıktı! Karnını kaplayan dev kitle ameliyatla alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1.200 füze ile hedef alındı! Maduro 'ABD doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyor' dedi - Dünya1.200 füze ile hedef alındı!Fransa'da öğrenciler polisle çatıştı! Otoyollar, okullar, hastaneler peş peşe kapandı - DünyaFransa'da sokaklar savaş alanına döndü!AB’den İsrail’e darbe üstüne darbe! Destekler askıya alındı, anlaşmalar donduruldu - Dünyaİsrail’e darbe üstüne darbe!Öz evladına yaptığı korku filmlerini aratmadı! Günün en korkunç haberi: Ayı kafesine attı, bıçakladı... - DünyaÖz evladına yaptığı korku filmlerini aratmadı!Pentagon’un kara propagandacısı Rubin Türkiye’yi hedef gösterdi: İsrail her an vurabilir! - Dünya"İsrail her an Türkiye'yi vurabilir!"Polonya alev alev! Rus dronları sınırı aştı, havaalanları kapatıldı - DünyaNATO üssüne saldırı girişimi!
Sonraki Haber Yükleniyor...