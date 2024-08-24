Boğaz'da kaçak villanın esrarengiz sahibi! Arkasında Rus Oligark Abramoviç mi var?

Boğaz’daki kaçak villanın Rus iş adamı Boris Borishenko’ya ait olduğu ortaya çıktı. 34 yaşındaki Borishenko’nun tüm ticari geçmişinin sadece dört yıl olması dikkat çekti.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Dünyanın en güzel manzaraları arasında gösterilen İstanbul Boğazı Vaniköy mevkiindeki kaçak villa tartışmaları sürüyor.

Daha önce organize suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın kullandığı villa, polis operasyonu sonrası Rus Oligark Boris Borishenko tarafından satın alındığı belirlendi.

Satış sürecine İsrailli-Yahudi bazı isimlerin aracılık ettiği iddia edilirken, 1990 doğumlu Rus Borishenko’nun tüm ticari geçmişinin dört yıl olduğu ortaya çıktı. İlk şirketi Pure Biofuel’i 2020 yılında Yeni Zelanda’da kuran Borishenko şirket merkezini önce Londra’ya, 5 Haziran 2023 tarihinde ise Türkiye’ye taşıdığı belirtildi.

ARKASINDA ABRAMOVİÇ Mİ VAR?

34 yaşındaki Borishenko’nun bu kadar kısa sürede kaydettiği yükseliş dikkat çekici bulundu. Rus iş adamının Türkiye merkezli faaliyetlerinin arkasındaki asli gücün ambargolu isimlerden Rus Oligark Roman Abramoviç olduğu değerlendiriliyor. ABD-Avrupa dahil dünyanın birçok ülkesinde kara listeye alınan Abromoviç’in birçok ticari faaliyeti Borishenko üzerinden sürdürdüğü ileri sürülüyor.

KAÇAK İNŞAAT GÖRMEZDEN GELİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, kaçak villanın kamuoyuna bu denli yansımamış olsa bir biçimde üstünün kapatılacağını ifade ederek “Gelinen noktada İBB’nin ihmali olduğu çok açık. Yürütülen kaçak inşaatın bir müddet görmezden gelindiğini düşünüyorum. Tüm sorumlular halkımıza detaylı bir açıklama borçlu” dedi.

GERÇEK DEĞERİ 10 KATTAN FAZLA

Çengelköy ve çevresinde faaliyet yürüten emlak şirketleri, 26 milyon dolara satılan Vaniköy’deki tartışılan villanın gerçek değerinin 200 milyon dolardan daha fazla olduğunu aktardı. Bölgede sıradan villaların 5-10 milyon dolar ettiğini vurgulayan esnaf, söz konusu villanın sahip olduğu arazi ve yapı değeri yanında yer altı tünelleri boyutu ile de özel önem taşıdığı bilgisini paylaştı.

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BAKANLIK DEVREDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yapı inşaat izin belgesi Bakanlığımıza ibraz edilmedi. İnşa faaliyetinin ruhsatsız sürdürüldüğü belirlendi. Bu sebeple inşaat Bakanlığımız tarafından durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu” denildi.