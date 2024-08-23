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Çevre Bakanlığından Boğaz'da kaçak villa inşaatına suç duyurusu

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Çevre Bakanlığından Boğaz&#039;da kaçak villa inşaatına suç duyurusu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da Boğaz'ın en güzel gören noktalardan Vaniköy'de ormanın içine yapılan bir villa tartışmalara neden olmuştu. İBB'nin yetki alanındaki bölgede inşa edilen kaçak villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Gündem
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