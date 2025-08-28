Rus vekil çıldırdı! 'Büyük Turan yolu açıldı! Bizi bırakıp Türkiye’yi tercih ettiler' diyerek isyan etti

Rusya, Azerbaycan’ın Türkiye’yle yürüttüğü “Büyük Turan” vizyonundan ve Batı ile kurduğu ittifaktan açıkça rahatsızlık duyduğunu ilan etti.

Devlet Duması üyesi Konstantin Zatulin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in artık Rusya’yı devre dışı bıraktığını söyleyerek, "Aliyev tercihini Türkiye’den yana yaptı" dedi.

MOSKOVA'DA BÜYÜK TURAN TEPKİSİ

Rusya Devlet Duması BDT İşleri Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, RTVI’ye verdiği röportajda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i doğrudan eleştirdi.

Aliyev’in Moskova ile ilişkilerin bozulmasından Rusya’nın sorumlu olmadığını söylemesine tepki gösteren Zatulin, “Asıl neden, Azerbaycan’ın jeopolitik yönelimidir” dedi.

Zatulin, "Azerbaycan, Büyük Turan'ın kurulmasında Türkiye’nin ortağı olmayı seçti" diyerek,

"Aliyev, Türkiye’nin ortağı olarak Büyük Turan’ı inşa etmek istiyor" diyen Zatulin, bu işbirliğinin Rusya’yı devre dışı bıraktığını savundu.

"ALİYEV'İN HEDEFİ İRAN'I SARSMAK"

Rus milletvekili, Azerbaycan’ın ABD ile yakın ilişkilerine vurgu yaparak, bu işbirliğinin İran’a karşı yürütüldüğünü savundu. "ABD’deki çevreler, Azerbaycan’ı İran’a karşı bir üs gibi görüyor" diyen Zatulin, Aliyev’in konuşmalarında da İran içindeki etnik ayrışmaları körüklemeye çalıştığını öne sürdü.

Zatulin, 'Türklüğümle gurur duyuyorum' diyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderme yaparak, "Aliyev, İran’ı bölmek içib çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ALİYEV'İN DOSTLUĞU RUSYA'YA KARŞI"

Zatulin açıklamasını şöyle sürdürdü: