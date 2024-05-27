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Rus yetkili 3 Avrupa şehrini doğrudan işaret etti! "İşgal edip topraklarımıza katmalıyız"

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Rus yetkili 3 Avrupa şehrini doğrudan işaret etti! &quot;İşgal edip topraklarımıza katmalıyız&quot;
Rusya, Ukrayna, Nato, Haber

Dünya Haberleri

Rusya'da devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Putin'in Lenin ve Stalin'in 'tarihi hatasını' düzeltmesi gerektiğini savundu ve üç Avrupa şehrini doğrudan işaret ederek buraların işgal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ediyor. Liderlerin ısrarlı tutumu üzerine iki tarafın da geri adım atmaması nedeniyle çatışmalar sürerken, Rus Tümgeneral Nikolay Plotnikov, devlet televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Plotnikov devlet televizyonunda yaptığı açıklamada; Kremlin'in eskiden Romanov Çarlığı'nın ve SSCB'nin bir parçası olan, önemli Rus bağlantıları ve nüfusu olan üç şehri işgal edeceği uyarısında bulundu. Bu şehirlerin Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda olduğunu ifade etti.

HEDEFTE 3 AVRUPA ÜLKESİ VAR

Tümgeneral Plotnikov, şu ifadeleri kullandı:

"Genç meslektaşlarım bana Rus İmparatorluğu çöktüğünde Vladimir Lenin ve Josef Stalin tarafından işlenen tarihi adaletsizliği düzeltmenin zamanının geldiğini söyledi. Bu Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın Rusya'ya geri getirilmesi anlamına geliyor."

"UKRAYNA'YA DESTEĞİ KESİN" UYARISI

Plotnikov, üç Baltık ülkesini Ukrayna'ya destek vermeyi kesmeleri ya da sonuçlarına katlanmaları konusunda kabaca uyarırken, "Bu nedenle soruna neden olmamalarını söyleyebilirim. Aksi takdirde halkımız (üç kente boyun eğdirmek için NATO topraklarının işgal edilmesine ilişkin) bu soruyu gündeme getirecektir" dedi.

Plotnikov'un ifade ettiği üzere Rusya bu ülkelere saldırı girişiminde bulunursa, NATO'nun 5'inci maddesi uyarınca diğer NATO ülkelerinin Rusya'ya misilleme yapma seçeneği bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
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