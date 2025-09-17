Rusya, Elon Musk’a rakip oluyor: 900’den fazla uydu fırlatılacak

Rusya, Elon Musk’ın Starlink uydu internet ağına rakip olacak kendi sistemini geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

BU YILIN SONUNA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Bakanov, yaptığı açıklamada, Amerikan uydu iletişim sistemi Starlink’in analogunu geliştirdiklerini doğruladı. Bakanov, bu yılın sonuna kadar ilk uydu internet terminallerinin piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirdi.

Dünyanın en büyük uydu konstelasyonu olan Starlink, şu anda 8 binden fazla uyduyla hizmet veriyor. Rusya’nın geliştirdiği yeni sistemin, özellikle çatışmaların yaşandığı bölgelerde ve uzak coğrafyalarda kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

"HIZLI ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Bakanov, genç yeteneklerin uzay projelerine dahil edilmesinin önemine dikkati çekerek, “Yörüngedeki birkaç test aracı incelendi ve üretim araçları buna göre değiştirildi. Bu yönde hızlı şekilde ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rus havacılık şirketi Bureau 1440’ın da projede görev aldığı kaydedildi. Şirketin alçak Dünya yörüngesinde küresel geniş bant veri iletimi için uydu sistemi hazırladığı aktarıldı.

2035 HEDEFİ: 900'DEN FAZLA UYDU

Planlamalara göre 2035 yılına kadar 900’den fazla uydu fırlatılacak. Ticari hizmetlerin ise 2027’de, 250’den fazla uydunun faaliyete geçmesiyle başlaması öngörülüyor.