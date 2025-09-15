Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Elon Musk, Tesla'daki gücünü pekiştiriyor! 1 milyar dolarlık hisse satın aldı

Elon Musk, Tesla'daki gücünü pekiştiriyor! 1 milyar dolarlık hisse satın aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elon Musk, Tesla&#039;daki gücünü pekiştiriyor! 1 milyar dolarlık hisse satın aldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elon Musk, elektrikli araç üreticisi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için 1 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satın aldı. Musk, 12 Eylül'de 372 ila 396 dolar arasında değişen fiyatlardan yaklaşık 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı. Musk'ın 2008'den beri yönettiği elektrikli araç devindeki hissesini yaklaşık %0,6 oranında arttı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirkette yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk, 12 Eylül'de 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı.

Söz konusu alımın toplam değeri yaklaşık 1 milyar doları buldu.

Elon Musk, Tesla'daki gücünü pekiştiriyor! 1 milyar dolarlık hisse satın aldı - 1. Resim

TESLA HİSSELERİ ZIPLADI

Musk'ın hisse alımı sonrası Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Musk, Tesla hisselerinde açık piyasada yaptığı son büyük alımı Şubat 2020'de gerçekleştirmişti.

TESLA'NIN GELECEĞİ İÇİN BİR MESAJ

Analistler, bu alımı, Musk'ın Tesla'nın geleceğine olan güveninin bir göstergesi olarak yorumladı.

Hisse alımı, Tesla Yönetim Kurulu'nun eylül ayı başında Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmasının ardından geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yunanistan Piri Reis’ten korktu! "Namlular Türkiye'ye dönük, eller tetikte"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gemiler limana yanaştı: Yüzlerce ABD'li ve Suudi turist Bodrum'a geldi! - EkonomiYüzlerce ABD'li ve Suudi turist ilçeye geldi!Yatırımcıların gözdesi değişti! İşte kira getirisi en yüksek şehirler - Ekonomiİşte kira getirisi en yüksek şehirlerCHP davasının ertelenmesinin ardından piyasalarda büyük coşku! - EkonomiCHP davası ertelendi, piyasalar coştu!Hisse fiyatı yüzde 4'e yakın değer kazandı! Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı - EkonomiAlphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştıING dolar/TL tahminini güncelledi: İşte 2026’ya girerken beklentiler - EkonomiING dolar/TL tahminini güncellediJaponlar kapıda bekliyor! Üretici işçi bulamıyor... Geçen yıl 150 liraydı - EkonomiJaponlar kapıda bekliyor! Üretici işçi bulamıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...