Haberler > Ekonomi > Hisse fiyatı yüzde 4'e yakın değer kazandı! Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı

Hisse fiyatı yüzde 4'e yakın değer kazandı! Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hisse fiyatları gün içerisinde yaklaşık yüzde 4 değer kazanan ve Google'ın ana kuruluşu olan şirket Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Alphabet'in hisse fiyatı, TSİ 17.40'ta yüzde 4'e yakın değer kazanarak 250,7 dolara tırmandı.

İLK KEZ 3 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Hisselerindeki yükselişle Alphabet'in piyasa değeri 3,03 trilyon dolara ulaştı.

Böylece Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Alphabet'in hisseleri, eylül ayı başında, ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından ivme kazanmıştı.

