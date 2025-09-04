Google'a 425 milyon dolar ceza! Gerekçesi açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal bir mahkeme, teknoloji devi Google'ı kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 425 milyon dolarlık para cezasına çarptırdı.

Kararda, Google'ın kullanıcılar gizlilik ayarlarını aktif hale getirmiş olsalar bile mobil uygulamalar üzerinden veri toplamaya devam ettiği belirtildi. Mahkeme açıklamasında, "Bu dava, Google'ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgilidir" ifadelerine yer verildi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Google Sözcüsü Jose Castaneda, "Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır ve biz bu karara itiraz edeceğiz. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, bu tercihi saygıyla karşılarız" dedi.

31 MİLYAR DOLAR TALEP ETMİŞLERDİ

Bir grup kullanıcının Google'ın, Web ve Uygulama Etkinliği ayarındaki gizlilik güvencelerini ihlal ederek kullanıcıların mobil cihazlarına erişip verilerini topladığını, kaydettiğini ve kullandığını iddia ederek dava atmıştı.

Yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısı ve 174 milyon cihazı kapsayan toplu dava, Temmuz 2020'de açılmış kullanıcılar 31 milyar dolardan fazla tazminat talep etmişlerdi.