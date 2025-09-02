Rusya-Hindistan iş birliği büyüyor: Yeni S-400 sevkiyatları masada

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, Hindistan’a ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüyor. Rusya Federal Askeri ve Teknik İş Birliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, müzakerelerin halen devam ettiğini açıkladı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş Birliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan ile S-400 hava savunma sistemlerinin ilave sevkiyatını müzakere ettiklerini açıkladı.

Rus haber ajansı TASS’ta Şugayev’in açıklamalarına yer verildi.

"ŞU ANDA MÜZAKERE AŞAMASINDAYIZ"

Hindistan’ın S-400 sistemlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirten Şugayev, “Bu alanda iş birliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız.” dedi.

HİNDİSTAN'IN S-400 VE SU-30 SAVAŞ UÇAĞI İSTEĞİ

Hindistan Savunma Bakanlığından 27 Haziran’da yapılan açıklamada, Rus yetkililer ile S-400 sevkiyatının yanı sıra Su-30 tipi savaş uçağı sevkiyatının ele alındığı bildirilmişti. Rusya, Hindistan ile geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021’de başlamıştı.

