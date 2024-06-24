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Rusya felaketi yaşadı! Silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Soruşturma Komitesi, Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılarda 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Terör eylemi ve silah hırsızlığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre, 15 polis ve bir Ortodoks papaz dahil 4 sivil hayatını kaybetti. Suçun bastırılması esnasında 5 kişi öldürüldü. Bunların kimlikleri tespit edildi. Olaya karışan diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor."

ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre göre Aliyev, Putin'e gönderdiği mesajında Dağıstan'daki terör eylemleri sonucunda sivillerin ve kolluk kuvvetleri mensuplarının hayatını kaybettiğine ilişkin haberin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi: Dağıstan'daki saldırılarda 15 polis ve 4 sivil öldü - 1. Resim

Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziyelerini ilettiği mesajında, "Bu kanlı cinayetleri şiddetle kınıyor ve terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Melikov'a mesajında da Mahaçkale ve Derbent şehirlerindeki saldırılarda çok sayıda can kaybı olması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, Dağıstan halkına taziyelerini iletti.

Rusya Soruşturma Komitesi: Dağıstan'daki saldırılarda 15 polis ve 4 sivil öldü - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırganlardan 4’ünün öldürüldüğü belirtilmişti.

Rusya felaketi yaşadı! Silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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