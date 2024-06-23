Rusya'da polis noktası hedef alındı, kilise ve sinagoga saldırı düzenlendi

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde konser salonu baskınını hatırlatan peş peşe saldırılar düzenlendi. Saldırıda önce polis noktasını hedef alındı, ardından kilise ve sinagoga saldırıldı. Saldırganlar ile polisler arasındaki çatışmalar esnasında yangın çıktı. Saldırılarda 1 polis öldü, 6 polisin de yaralandığı öğrenildi. Rusya'da saldırıların ardından kriz masası kuruldu.

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler dehşet saçtı. Saldırganlar önce polis noktasına, ardından da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı düzenledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Bölgedeki polis kontrol noktasında görevli polislerin müdahalesiyle çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti, 6 polisin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan saldırıların ardından Rusya'da kriz masası oluşturuldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA!

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “18.00 (TSİ) sıralarında Derbent’deki sinagog ve kilise saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre 1 polis öldü, 1 polis yaralandı” ifadeleri kullanılarak, saldırganların beyaz renkli bir araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi.

ÇATIŞMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Çatışma sonrası sinagogda yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından bölgeye uzmanlar gönderilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı.

KONSER SALONU SALDIRISINI HATIRLATTI

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını açıklamıştı. Saldırı sonucunda 143 kişi hayatını kaybetmişti.

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