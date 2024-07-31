Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'dan "Haniye'ye suikast" açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez

Rusya'dan "Haniye'ye suikast" açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini 'kabul edilemez bir siyasi suikast' olarak nitelendirdi ve bölgede gerilimin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine dünyadan tepki yağdı. Türkiye ve ABD'nin ardından bir açıklama da Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Haniye'ye yönelik suikastın siyasi bir cinayet olduğunu ve bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacağını söyledi.

"GERİLİMİN DAHA DA TIRMANMASINA YOL AÇACAK"

Rus RİA haber ajansına konuşan Bogdanov, söz konusu durumun çok kötü olduğunu vurgulayarak "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Çağla Altunkaya, Adriana Lima'nın kızlarıyla gezerken görüntülendi! Evlilik sorusuna cevap verdiHaniye'nin ölümünün ardından Filistin'deki camilerde Âl-i İmran suresi okunuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haniye'nin ölümünün ardından Filistin'deki camilerde Âl-i İmran suresi okunuyor - DünyaFilistin'deki camilerden bu ses yükseliyorİsmail Haniye beşinci isim! İşte geçmişte İsrail tarafından öldürülen Hamas liderleri - DünyaGeçmişte İsrail tarafından öldürülen Hamas liderleriHaniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama: Cezasız kalmayacak - DünyaHamas ve İsrail'den ilk tepki!Haniye'nin ölümünden sonra hedef Hamaney ve Pezeşkiyan mı? - Dünya"İsrail'in bir sonraki hedefi onlar"Yemin törenine gitmişti! Suikasta uğrayan Haniye'nin İran'daki son görüntüleri ortaya çıktı - Dünyaİşte Haniye'nin son görüntüleri!Haniye'ye İran'da suikast! 3 oğlu, 4 torunu ve kardeşi de öldürülmüştü - DünyaFilistin davasına adanmış bir ömür!
Sonraki Haber Yükleniyor...