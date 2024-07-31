Rusya'dan "Haniye'ye suikast" açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez

Rusya, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini 'kabul edilemez bir siyasi suikast' olarak nitelendirdi ve bölgede gerilimin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine dünyadan tepki yağdı. Türkiye ve ABD'nin ardından bir açıklama da Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Haniye'ye yönelik suikastın siyasi bir cinayet olduğunu ve bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacağını söyledi.

"GERİLİMİN DAHA DA TIRMANMASINA YOL AÇACAK"

Rus RİA haber ajansına konuşan Bogdanov, söz konusu durumun çok kötü olduğunu vurgulayarak "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini bildirmişti.