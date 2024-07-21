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Rusya'dan ilhak açıklaması! Ukrayna'da 2 yerleşim yeri ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan ilhak açıklaması! Ukrayna&#039;da 2 yerleşim yeri ele geçirildi
Rusya, Ukrayna, Savaş, Haber

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Rusya ile Ukrayna savaşında sıcak bir gelişme yaşandı. Dünya ülkeleri savaşın yayılma riskine karşı hamleler geliştirirken, Rusya Savunma Bakanlığı Harkiv ve Luhansk'ta 2 yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yayılma riski taşırken bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya kanadından Ukrayna topraklarını ilhak açıklaması geldi.

Rusya'dan ilhak açıklaması! Ukrayna'da 2 yerleşim yeri ele geçirildi - 1. Resim

İKİ YERLEŞİM BİRİMİ KONTROL ALTINA

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin iki yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Rusya'dan ilhak açıklaması! Ukrayna'da 2 yerleşim yeri ele geçirildi - 2. Resim

MEVZİLER ELE GEÇİRİLDİ

"Başarılı eylemlerin sonucu olarak 'Batı' birliklerine bağlı askerler Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde Rozovka yerleşim birimini ve Harkiv bölgesinde Pesçanoye Nijne yerleşim birimlerini kurtardı, ayrıca daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi."

Rusya'dan ilhak açıklaması! Ukrayna'da 2 yerleşim yeri ele geçirildi - 3. Resim

ÇOK SAYIDA HAVA ARACI İMHA EDİLDİ

Gün içerisinde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir Mi-8 askeri helikopteri, Fransa üretimi 2 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 2 HIMARS sisteminden fırlatılan roket ve 40 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği aktarılan açıklamada, ayrıca bir HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 400 tona kadar mühimmatın yer aldığı bir deponun yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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