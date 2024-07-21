Barents Denizi'nde ABD-Rusya gerilimi! Savaş uçakları havalandı

ABD'nin 2026'da Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandırma planı ve NATO'nun Liderler Zirvesi'nde açıkladığı sonuç bildirgesinde Rusya'yı açıktan hedef alması Rusya tarafından tepkiyle karşılandı. Son olarak ABD'nin Barents Denizi'nde bombardıman uçakları bulundurmasına Rusya hamleyle karşılık verdi. Ruslar, ABD'ye misilleme olarak Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarını kaldırdıklarını duyurdu.

3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri... Dünya olası bir büyük savaşla karşı karşıya. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın her geçen gün yayılma riski konuşulurken, ABD'nin 2026'da Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandırma planı Rusya tarafından "Avrupa'yı yerle bir ederiz" tehdidiyle karşılanarak "Soğuk savaş" olarak nitelendirildi.

Öte yandan İsrail'in Gazze saldırıları ve Lübnan'la olan gerilim Orta Doğu'yu ateş çemberine haline getirdi. Son olarak ABD'nin Norveç ile Rusya sınırındaki Barents Denizi'ne 2 adet B-52H bombardıman uçağı yerleştirmelerine Rus kanadından hamle gecikmedi.

ABD'YA KARŞI İKİ JET KALDIRILDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerindeki Rus hava sahası kontrol araçlarının, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve devlet sınırının ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçaklarının mürettebatı, hava hedefinin ABD Hava Kuvvetlerine ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçakları yaklaşırken, Amerikan stratejik bombardıman uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü" ifadelerine yer verildi.

"KURBANLAR AVRUPA BAŞKENTLERİ OLUR"

13 Temmuz'da açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, “Burada paradoksal bir durum var. Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi.

Biz bu füzeleri durdurabilecek potansiyele sahibiz, ancak böyle bir durumda potansiyel kurbanlar, bu ülkelerin (Avrupa) başkentleri olacak” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR SAVAŞI TETİKLEYECEK"

10 Temmuz'da yayınlanan 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin isimleri zikredilerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'den ise bildirgeye tepki olarak, "ABD ve NATO dünya barışına yönelik en ciddi tehdittir. Asya'daki genişleme girişimlerini püskürtmek için yeni bir güç kullanacağız. NATO'nun bu küreselleşme stratejisi Dünya çapında bir savaşı tetikleyecek" cevabı geldi.