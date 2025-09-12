Sabrı tükenen Trump bombayı patlattı: Putin tek engel!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşı, Polonya hava sahasının ihlali, İsrail-Hamas çatışması ve Washington DC yönetimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“PUTİN'E SABRIMIZ HIZLA TÜKENİYOR'

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Asıl sorun gerçekten Putin” ifadesini kullandı. “Hayal kırıklığı yaşıyorum. Onunla Zelenskiy arasında büyük bir nefret var” diyen Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin masaya gelmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak “Putin yapmak istediğinde Zelenskiy istemedi, Zelenskiy yapmak istediğinde Putin istemedi. Şimdi Zelenskiy masaya hazır ama Putin bir soru işareti” sözleriyle müzakerelerin tıkandığını vurguladı.

Trump ayrıca, Rusya’ya karşı bankalara sert yaptırımların yanı sıra Rus petrol tedarikine dönük tedbirlerin de gündemde olduğunu açıkladı.

POLONYA HAVA SAHASI KRİZİ

Fox sunucusunun “Putin konusunda ne yapacaksınız? Çünkü Polonya’da bu drone’ları gördük” sorusu üzerine Trump, şu cevabı verdi:

“Ben kimseyi savunmayacağım ama aslında vuruldular ve düştüler. Ama zaten Polonya’ya bu kadar yakın olmamanız gerekiyor.”

Daha önce Truth Social’da, Rusya’nın Polonya’nın hava sahasını ihlal etmesine ilişkin “Bu nedir? Haydi bakalım!” paylaşımı yapan Trump, NATO’nun 4. madde kapsamında olağanüstü toplantıya çağrılmasına destek verdi.

TRUMP'TAN HAMAS'A: REHİNELERİ GERİ VERİN

Röportajda İsrail-Hamas savaşı da gündeme geldi. Trump, Hamas’ın elinde bulunan 20 İsrailli rehinenin serbest bırakılması gerektiğini, ayrıca ölen 34 kişinin cenazelerinin teslim edilmesini talep ettiklerine değindi.

“Hamas’a ‘rehineleri geri vermelisiniz’ dedim. Bakalım ne olacak” diyen Trump, Fox sunucusunun “Ama Hamas geri vermiyor” sözlerine yalnızca, “Göreceğiz” cevabını verdi.