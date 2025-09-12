Kremlin duyurdu! Rusya, Ukrayna ile müzakerelere ara verdi

Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ara verildiğini duyurdu. Avrupa ülkelerini Ukrayna’da barış çabalarını engellemekle suçlayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova yönetiminin tüm engellemelere rağmen müzakere kapısını açık tuttuğunu öne sürdü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov

"RUSYA, AVRUPA İÇİN TEHDİT DEĞİL"

Peskov açıklamasında, Rusya’nın Avrupa için bir tehdit oluşturmadığın da altını çizdi. Avrupa’da kaygıyla izlenen ortak Rusya-Belarus “Zapad” askeri tatbikatına da değinen Peskov, bu endişelerin 'Rusya’ya yönelik önyargı ve düşmanlık temelli duygusal tepkiler'den kaynaklandığını ifade etti.