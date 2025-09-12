ABD'nin gizli B-2'si Rusya'nın kapısına gemi savar bombası bıraktı

ABD, dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağını Rusya’nın kapısına kadar gönderdi.

Norveç’in kuzeyinde, Rusya sınırına yalnızca 366 mil mesafedeki Andøya Adası açıklarında, B-2 tarafından atılan QUICKSINK bombası, denizdeki hedefi nokta atışıyla vurdu.

PENTAGON: GİZLİLİK, GÜÇ VE HEDEF VURMA YETENEĞİMİZ KANITLANDI

ABD Hava Kuvvetleri’nin yaptığı resmi açıklamada, "B-2, deniz hedefini vurmak ve batırmak için hassas güdümlü QUICKSINK mühimmatı kullanarak merkezi bir rol oynadı" denildi.

Açıklamada ayrıca, bu testin hem mühimmatın gücünü hem de B-2'nin savaş senaryolarındaki etkinliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

QUICKSINK: HEDEFE GİDEN SESSİZ ÖLÜM

Testte kullanılan silah, 500 ve 2.000 poundluk JDAM (Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı) bombalarının modifiye edilmiş hali olan QUICKSINK mühimmatlarıydı. ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, söz konusu bombaları "havadan fırlatılan düşük maliyetli gemi katili" olarak tanımlıyor.

Yeni nesil QUICKSINK’ler, sabit ya da hareket halindeki deniz hedeflerine yüksek hassasiyetle saldırabiliyor ve havadan torpido etkisi oluşturarak gemiyi imha ediyor.

"NATO TATBİKATI KILIFINDA SAVAŞ PROVASI"

Test sırasında bölgede bulunan NATO görev gücünün Rus askeri unsurlarınca izlendiği gözlemlendi. Norveç ordusu, tatbikatta ayrıca dört adet F-35 hayalet uçağı ve bir adet P-8 deniz devriye uçağı görevlendirdi.

40 TONLUK GÖVDEYLE SESSİZ SALDIRI

B-2 bombardıman uçağı, 40.000 pound taşıma kapasitesine sahip ve hem gizlilik hem de yüksek yük kapasitesi sayesinde gelişmiş hava savunma sistemlerini delip ağır korunan hedefleri bile yok edebiliyor.

Daha önce Hawaii ve Florida'da test edilen bu sistem, ilk kez Rusya'ya bu kadar yakın bir noktada kullanıldı.