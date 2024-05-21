Sadr, Ahmedinecad... İran liderlerinin ilk helikopter kazası değil
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İran’ın ilk Cumhurbaşkanı Sadr ve eski Cumhurbaşkanlarından Ahmedinecad da helikopter kazası geçirmiş, yaralı kurtulmuştu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından akıllara eski İran liderlerinin geçirdiği kazalar geldi.
BENZER SENARYOLARLA ORTADAN KALDIRILDILAR
İran’da rejimin ilk Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan ve son anda ülkeden kaçarak hayatını kurtaran Ebu’l-Hasen Beniset’in ardından Muhammed Ali Recai, Mustafa Humeyni, Seyyid Ahmet Humeyni Şeriat Medari, Taligani, Mutaharri, Beheşti, Rafsancani, Sadık Kutubzade de benzer senaryolarla ortadan kaldırıldı.
Eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ın bindiği helikopter de kaza geçirdi. Ahmedinecad’ın, ülkenin kuzeyindeki dağlık bölgede bulunan kara yolu tünelinin açılış törenine katılmak üzere bindiği helikopter 2013 yılında zorunlu iniş yapmış, İran lideri yara almamıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi