Şam'da art arda şiddetli patlamalar, 6 ölü

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssünü hedef alan saldırı bölgede tansiyonu artırırken Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep türbesi yakınında şiddetli patlamalar yaşandı. İran destekli örgüt üyesi 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep türbesi yakınında art arda şiddetli patlamalar yaşandığı bildirildi. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda İran destekli örgüt üyesi 6 militanın öldürüldüğü öğrenildi.

Times of Israel'de yer alan habere göre, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi. Haberde 'Şam'ın güneyindeki bir bölgeyi hedef aldığını ve saldırının sorumlusunun İsrail olduğunu gösteriyor' denildi.

Suriye basınına konuşan görgü tanıkları, bölgedeki İran Devrim Muhafızları'na ait bir noktanın hedef alındığını belirtti.

İsrail bir süredir Suriye'de İran'la bağlantılı güçlere saldırılar düzenliyor.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssünü hedef alan saldırı bölgede tansiyonu yükseltirken ABD, İran'ı suçlamıştı. Tahran ise saldırıyla bağlantılı olduğunu reddetmişti.

İSRAİL: ALTYAPIYI VURUYORUZ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bir gece önce İsrail'in kuzeyine yapılan roket ateşine cevap olarak Salı sabahı erken saatlerde Suriye'ye saldırı düzenlediğini söyledi.

İsrail ordusu kısa bir açıklama yaparak Suriye Ordusu'na ait "altyapıyı" vurduğunu söyledi. Hedeflerin nerede olduğu veya saldırıların nasıl gerçekleştirildiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Suriye, hava saldırılarının Şam dışındaki bölgelere yönelik olduğunu iddia etti.