SANCAR'dan büyük başarı! Hedefleri tam isabetle vurdu

SANCAR’dan büyük başarı! Hedefleri tam isabetle vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
SANCAR’dan büyük başarı! Hedefleri tam isabetle vurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ALVESAN ve Yonca Tersanesi’nin geliştirdiği SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), Marmara Denizi’nde gerçekleştirdiği canlı ateş denemelerinde hedefleri başarıyla vurdu. Araç, otonom görev ve çoklu görev kabiliyetiyle modern deniz güvenliğine hizmet edecek.

HALVELSAN ve Yonca Tersanesi’nin ortak geliştirdiği SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), 9 Eylül 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde gerçekleştirdiği canlı ateş denemelerini başarıyla tamamladı.

Denemelerde, SANCAR’ın 12,7 milimetre stabilize silah sistemi ile hedefleri isabetli şekilde vurabildiği gözlendi. Araç, HAVELSAN’ın ADVENT Savaş Yönetim Sisteminden türetilen ve insansız platformlar için özel olarak geliştirilen ADVENT ROTA sistemiyle çalışıyor.

Yetkililer, SANCAR’ın ADVENT ile tam entegre olarak angajman, mayın tespiti ve otonom görev yürütme gibi görevleri yerine getirebilen ilk AUSV olduğunu belirtti.

SANCAR, çoklu görev kabiliyeti sayesinde üs ve liman koruması, istihbarat, gözetleme, keşif, mayın önleme ve arama-kurtarma operasyonları gibi modern deniz güvenliği ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

