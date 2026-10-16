Sel riskine karşı sıra dışı çözüm! Bu evler suyla birlikte yükseliyor

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sık sık yaşanan sel baskınları, bölge halkının hayat biçimini kökten değiştirdi. Su seviyesindeki yükselişe göre hareket edecek şekilde tasarlanan evlerde yaşayanlar, sel tehlikesine rağmen günlük işlerini sürdürmeye devam ediyor.