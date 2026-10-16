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Sel riskine karşı sıra dışı çözüm! Bu evler suyla birlikte yükseliyor

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Sel riskine karşı sıra dışı çözüm! Bu evler suyla birlikte yükseliyor

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sık sık yaşanan sel baskınları, bölge halkının hayat biçimini kökten değiştirdi. Su seviyesindeki yükselişe göre hareket edecek şekilde tasarlanan evlerde yaşayanlar, sel tehlikesine rağmen günlük işlerini sürdürmeye devam ediyor.

Sel riskine karşı sıra dışı çözüm! Bu evler suyla birlikte yükseliyor

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sel baskınlarının sık yaşandığı bölgelerde yaşayanlar, değişen su seviyelerine uyum sağlamak için farklı bir hayat tarzı geliştirdi. 

 

Sel riskine karşı sıra dışı çözüm! Bu evler suyla birlikte yükseliyor

Su yükseldiğinde onunla birlikte yükselmek üzere tasarlanan yüzen evler, bölge sakinlerinin zorlu koşullara uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Bu evlerde yaşayanlar, tekrarlayan sel baskınlarına rağmen günlük hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Sel riskine karşı sıra dışı çözüm! Bu evler suyla birlikte yükseliyor

SEL SULARINA ‘YÜZEN EV’ ÇÖZÜMÜ

Bölgede belirli aralıklarla meydana gelen sel baskınları, evlerden iş yerlerine kadar günlük hayatın birçok alanını etkiliyor. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte geleneksel yapılarda yaşanan sorunlara karşı geliştirilen yüzen evler ise bölge halkına alternatif bir hayat alanı sunuyor.

 

Sel riskine karşı sıra dışı çözüm! Bu evler suyla birlikte yükseliyor

Su seviyesindeki değişimlere göre yükselmek üzere tasarlanan yapılar, sel sularının oluşturduğu risklere uyum sağlamayı amaçlıyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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