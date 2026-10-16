Sel riskine karşı sıra dışı çözüm! Bu evler suyla birlikte yükseliyor
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sık sık yaşanan sel baskınları, bölge halkının hayat biçimini kökten değiştirdi. Su seviyesindeki yükselişe göre hareket edecek şekilde tasarlanan evlerde yaşayanlar, sel tehlikesine rağmen günlük işlerini sürdürmeye devam ediyor.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sel baskınlarının sık yaşandığı bölgelerde yaşayanlar, değişen su seviyelerine uyum sağlamak için farklı bir hayat tarzı geliştirdi.
Su yükseldiğinde onunla birlikte yükselmek üzere tasarlanan yüzen evler, bölge sakinlerinin zorlu koşullara uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Bu evlerde yaşayanlar, tekrarlayan sel baskınlarına rağmen günlük hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
SEL SULARINA ‘YÜZEN EV’ ÇÖZÜMÜ
Bölgede belirli aralıklarla meydana gelen sel baskınları, evlerden iş yerlerine kadar günlük hayatın birçok alanını etkiliyor. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte geleneksel yapılarda yaşanan sorunlara karşı geliştirilen yüzen evler ise bölge halkına alternatif bir hayat alanı sunuyor.
Su seviyesindeki değişimlere göre yükselmek üzere tasarlanan yapılar, sel sularının oluşturduğu risklere uyum sağlamayı amaçlıyor.