Selde hasar alan su kanalını onarmaya gitmişlerdi! 7 gönüllü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'da selde hasar gören su kanalını onarmaya çalıştıkları sırada meydana gelen heyelanda toprak altında kalan gönüllülerden 7'si hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Gilgit Baltistan bölgesinde sel nedeniyle yıkılan su kanalını onarmak isteyen gönüllüler, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda toprak altında kaldı.

7 GÖNÜLLÜ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALI 

Polis ve arama kurtarma ekipleri olay yerinde 7 gönüllünün cansız bedenine ulaşırken, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Öte yandan Gilgit Baltistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle bazı otoyollar da ulaşıma kapandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanaklarda 140'ı çocuk olmak üzere 299 kişinin hayatını kaybettiğini, 715 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

