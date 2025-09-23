Şikayetleri 16 yıl önce başladı: Boynunun arkasından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

İlginç olay, Rusya’nın Kirov bölgesinde yaşandı. 65 yaşındaki bir hasta, dev bir kitlenin boyun tabanında ağırlık yaptığı gerekçesiyle Kirov Bölge Klinik Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkikler sonucu adamın boynundaki şişliğin tümör olduğu tespit edilerek acil ameliyata alındı.

İYİ HUYLU OLDUĞU BELİRLENDİ

Gördükleri vaka karşısında şaşkına dönen doktorlar, yapılan tetkikler sonucunda tümörün deri ile kas tabakası arasında büyüyen yağlı bir yumru (iyi huylu bir lipom) olduğunu belirledi. Lipomun büyüdüğü takdirde hiçbir merhemin işe yaramayacağını söyleyen doktorlar, tek etkili tedavinin cerrahi müdahale olacağını bildirdi.

16 YIL ÖNCE BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan hastanenin cerrahi bölüm başkanı Igor Popyrin, adamın kitlesinin 16 yıl önce büyümeye başladığını vurgulayarak, "Genellikle bu tür tümörler yavaş ve acı verici bir şekilde büyür, bu nedenle birçok hasta oluşumun kendiliğinden kaybolacağını umarak uzmana gitmeyi erteler" dedi.

Kitlenin, omuriliğe bağlanan servikal pleksus gibi ana damarlar ve sinir kümelerinin yakınında yer alması nedeniyle ameliyatın diğer ameliyatlara göre daha tehlikeli olduğu kaydedildi. Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.