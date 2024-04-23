Silahlanma yarışı! Savaş ve gerilimler, ülkelerin savunma harcamalarını artırdı

Dünya ülkeleri, geçtiğimiz sene silahlanma için 2,4 trilyon dolar harcadı. 916 milyar dolar ile ABD’nin zirvede yer aldığı listede 296 milyar dolar ile Çin ikinci, 109 milyar dolarla Rusya üçüncü sırada bulunuyor

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Orta Doğu’da yaşanan gerilimler 2023 yılında silahlanma yarışını daha da hızlandırdı. Silaha en çok para harcayan ülkeler listesinde ilk üç sırada ABD, Çin ve Rusya yer aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) “Dünya Askerî Harcamalarındaki Eğilimler, 2023” raporunu yayınladı. Buna göre dünyada askerhi harcamalara ayrılan tutar 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artarak 2,443 trilyon dolara yükseldi.

ABD ZİRVEDE

2023 yılında NATO üyesi ülkeler, askerî harcamalara 1 trilyon 341 milyar dolar ayırdı. Bu rakam dünyanın askeri harcamalarının yüzde 55’ine denk geliyor. ABD’nin askeri harcamaları 2023’te yüzde 2,3 artarak 916 milyar dolara yükseldi. 916 milyar dolar, NATO’nun toplam askeri harcamalarının yüzde 68’ini temsil ediyor. ABD’nin ardından Çin, harcamalarını yüzde 6 artırak 296 milyar dolara yükseltti.

UKRAYNA, RUSYA’YI YAKALADI

Rusya’nın askeri harcamaları ise 2023’te yüzde 24 artarak 109 milyar dolara ulaştı. Bu, Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana yüzde 57’lik bir artışa işaret ediyor. Rusya’dan sonra sırasıyla Hindistan (83,6 milyar dolar), Suudi Arabistan (75,6 milyar dolar) İngiltere (74,9 milyar dolar), Almanya (66,8 milyar dolar), Ukrayna, Fransa (61,3 milyar dolar), Japonya ve Güney Kore yer aldı. Ukrayna askerî malzeme harcamalarına 64,8 milyar dolar ayırdı. 25,4 milyar doları ABD’den olmak üzere en az 35 milyar dolarlık askerî yardım alan Ukrayna’nın askerî harcamaları Rusya’yı yakalayarak 99,8 milyar doları buldu. Ukrayna’nın komşusu Polonya da savaşın getirdiği tedirginlikten nasibini alarak silahlanma listesinde hızlı bir yükseliş sergiledi. 2022 yılında 19. sırada olan Polonya 31,6 milyar dolarlık harcama ile 14. sırada ye aldı. Orta Doğu’da askerî harcamalar 2023’te yüzde 9 artarak 200 milyar dolara yükseldi. 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarına aralıksız devam eden İsrail’in askerî harcamaları 2023 yılında yüzde 24 artarak 27,5 milyar dolara ulaştı.