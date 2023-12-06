Türkiye düşmanlığı Yunan kasasını eritti, silahlanma projeleri tek tek askıya alındı

6 Aralık 2023 02:11 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 02:37

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Kathimerini

Yunanistan, parasızlıktan bazı milli savunma projelerini donduruyor.

Yunanistan'ın 2020'de Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ krizinden sonra giriştiği çılgınca silahlanma furyasının maliyeti 14.4 milyar Euro’yu bulmuştu. Dönemin savunma bakanı Nikos Panayiotopulos geçtiğimiz sene 2023 bütçesinin görüşüldüğü parlamentodaki konuşmasında, Temmuz 2019’dan bu yana 172 silahlanma programı için 14.4 milyar Euro’luk sözleşmelerin imzalandığını açıklamıştı.

Panayiotopulos silahlanmaya 2019’da 500 milyon Euro, 2020 yılında 530 milyon Euro, 2021 yılında 2.52 milyar Euro, 2022 yılında da 3.37 milyar Euro harcandığını, 2023’te ise bütçeden 2.41 milyar Euro ayrıldığını belirtmişti.

BİRÇOK PLAN ASKIYA ALINDI

Yunan basınından Kathimerini'nin haberine göre; Ekonomik kriz ile savaşan Yunanistan bir korvet alım programı, Çok Namlulu Roketatar yenilenmesi, birkaç başka savunma teçhizatının alınması ve iki donanma limanının inşasını askıya aldı.

Haberde, Milli Savunma Bakanı Dendias'ın çok sayıda savunma harcamasının ve korvet, roketatar gibi bazı alımların, bazı donanma limanlarının iyileştirilmesinin, çeşitli teçhizatın alımının dahil çok sayıda milli savunma projesinin yeniden gözden geçirileceğini söylediği bildirildi.

Dendias açıklamasında, "Yeni sistemler için önemli bir pusula, son teknolojik gelişmeler, Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki (2. Karabağ Savaşı) son askeri çatışmalardan alınan derslerdir." dedi.

AKAR, YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMASINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2022'nin ocak ayında dönemin Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir NATO müttefiki gibi davranmadığını, anormal bir silahlanma çabası içinde olduğunu, ancak bunun yetersiz olduğunu vurgulamıştı.

Eski Bakan Akar o dönem Yunanistan'ı Güven ve Güven Artırıcı Önlemler toplantısı için Ankara'ya davet ettiklerini söyleyerek, "Tatbikatları, gerginliği azaltalım bu konuları kendilerine söylüyoruz istenilen yanıtları, cevapları maalesef alamıyoruz. Kendilerince birtakım böyle gayretlerle, 'Türkiye dış tehdit.' Bunu bir tehdit gibi göstererek durum üstünlüğü sağlamaya çalışıyorlar. Yunanistan'da ekonomik durum malum, ciddi sıkıntıları var. Hal böyleyken son derece pahalı silah sistemlerini almaya hevesleniyorlar. Savunma bütçesini artırıyorlar. Biz NATO içinde Yunanistan ile müttefikiz. Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor, mutabakat muhtırası imzalıyor. NATO varken bunlar niye? Silahlanma var bunlar kime karşı. Diyoruz ki bu silahlanma ne için? Normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürümeye devam ediyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır." demişti.

VERGİ İNDİRİMİ İSTEYEN YUNANLILARA SAVUNMA HARCAMASI HATIRLATMASI

Yunan Maliye Bakanı Kostis Hacıdakis, vergi indirimi beklentisinde olanlara savunma harcamalarını hatırlattı ve "fırkateynler ve uçaklar pahalıdır, bir şekilde ödenmeleri gerekir. Borçlar ve yüksek silah harcamaları nedeniyle vergilerin azaltılması olanaksız" dedi.