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Şili'yi hortum vurdu! 250 ev zarar gördü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şili&#039;yi hortum vurdu! 250 ev zarar gördü, çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şili'nin güneyinde etkili olan hortum nedeniyle 250 evde hasar oluştu. Bölgede kırmızı alarm verilirken yetkililer insanları camlardan uzak durması konusunda uyardı. İlk belirlemelere göre de 13 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (SENAPRED) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Puerto Varas kasabasında hortum meydana geldi.

250 EVDE HASAR VAR

Hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 250 evde de hasar oluştuğu bildirildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Açıklamada, olası yeni hortumlara karşı önlem amacıyla Puerto Varas'ta kırmızı alarm ilan edildiği ve kasabadaki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Şili Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, hortumun saatte maksimum 178 kilometre hıza ulaştığı ve bazı mahallelerde elektrik kesintilerine yol açtığı aktarıldı.

CAMLARDAN UZAK DURUN UYARISI

SENAPRED Müdürü Alicia Cebrian Lopez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarların etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara elektrik hatları ve camlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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