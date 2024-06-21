Sınır hattında savaşın ayak sesleri! Kuzey Kore, 3. kez ihlal etti; Güney Kore ateş açtı

Güney Kore ordusu, bir grup Kuzey Kore askerinin sınırı ihlal etmesi nedeniyle uyarı ateşi açtı. Kuzey Koreli askerlerin son iki haftada gerçekleştirdiği sınır ihlallerinin sayısı 3’e yükseldi.

Kuzey Kore-Güney Kore sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, bir grup Kuzey Kore askerinin dün yerel saatle 11.00 sıralarında Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçerek Korelerarası kara sınırını ihlal ettiği bildirildi.

Güney Kore ordusunun gerekli uyarıları yaptıktan sonra caydırıcılığı sağlamak amacıyla ikaz ateşi açtığı kaydedildi.

Kuzey Koreli askerlerin ise kısa süre sonra kendi ülke sınırlarına döndüğü ifade edildi. Olayın "yanlışlıkla" yaşandığının değerlendirildiğini belirten yetkililer, Kuzey Koreli askerlerin kendi sınırlarına döndükten sonra gece boyunca sınır hattında çalışmayı sürdürdüğünü aktardı.

3. SINIR İHLALİ

Son gelişme ile birlikte Kuzey Kore'nin son iki haftada gerçekleştirdiği sınır ihlallerinin sayısı 3’e yükseldi.

Kuzey Kore askerleri 9 Haziran ve 18 Haziran'da da kara sınırını geçmiş, Güney Kore ordusu uyarı ateşi açmıştı. Kuzey Kore askerlerinin kısa süren ihlallerin ardından kendi sınırlarına çekildiği ifade edilmişti.

GÜNEY KORELİ AKTİVİSTLERDEN BİR BALON DAHA

Kuzey Kore'nin sınır ihlalleri bölgede muhtemel çatışma endişelerini artırırken, Güney Koreli aktivistlerden ise Pyongyang’ı kızdıracak bir hamle geldi. Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı grup, Kuzey Kore’ye 300 bin propaganda broşürü, içinde "Winter Sonata" adlı dizinin bölümleri ve ünlü şarkıcı Lim Young-woong’a ait şarkılar bulunan USB bellekler ve ABD dolarları taşıyan 20 balon daha gönderildiğini açıkladı.

Öte yandan Kuzey Kore bu ayın başında Güney Koreli aktivistlere misilleme olarak çöp taşıyan binden fazla balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermiş, Güney Kore ise tepki olarak iki ülke arasında 2018’de imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya aldığını açıklamıştı.