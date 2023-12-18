Sırbistan'da genel seçimleri Vucic'in desteklediği ittifak kazandı

18 Aralık 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 21:00

Editör: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Anadolu Ajansı

Pazar günü gerçekleşen erken genel seçimlerde Sırbistan halkı sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 57 olduğu seçimde "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı zafer kazandı. Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ittifak, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 46,4 oranında oy alarak, parlamentoda 250 sandalyenin en az 127'sini elde etmiş oldu.

Ülkenin en büyük muhalefet kanadı olan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı ise oyların yüzde 23,3'ünü alarak, 64 milletvekili çıkarabildi.

"MUTLAK BİR ZAFER!"

Cumhurbaşkanı Vucic, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının hemen ardından zafer konuşması yaptı. Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) önderlik ettiği ittifakın başarısını "Son derece mutlu olduğum mutlak bir zafer." olarak nitelendirdi.

'YASA DIŞI OY' İDDİASI

Muhalefet kanadını temsil eden "Sırbistan şiddete karşı" ittifakından Pedja Mitrovic, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nden birçok kişinin otobüslerle başkent Belgrad'da getirildiği ve yasa dışı oy kullandığını öne sürdü. Başbakan Ana Brnabic ise seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddederek, "Bu iddialarla kaos, panik ve güvensizlik ortamı oluşturması hedefleniyor" dedi.

SEÇİMLER ERKENE ALINMIŞTI

Sırbistan, henüz geçen yıl sandık başına gitmişti. Bu seçimle birlikte, SNS'nin 2012'de iktidara gelmesinden bu yana Sırp vatandaşları yedinci kez sandık başına gitmiş oldu. Bu süre zarfında, milletvekilleri yalnızca bir defa 'dört yıllık görev' sürelerini tamamlayabildiler.