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Sırbistan'da göçmen teknesi nehirde alabora oldu: 8 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sırbistan&#039;da göçmen teknesi nehirde alabora oldu: 8 ölü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sırbistan'dan Bosna Hersek’e geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir tekne nehirde alabora oldu. Feci olayda 18 kişi kurtuldu, 8 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, sabah erken saatlerde Drina Nehri’nde Sırbistan’dan Bosna Hersek’e geçmeye çalışan en az 25 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.

18 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Bosna Hersek sınır polisinin yerel saatle 05.00 civarında Sırp yetkilileri olaya ilişkin bilgilendirdiğini ifade eden Dacic, ihbarın ardından polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildiğini belirtti. Nehir kıyısına 3’ü çocuk 18 kişinin ulaşmayı başardığını kaydeden Sırp bakan, 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını kaybolan göçmenleri aramak üzere dalgıç ekiplerinin de bölgeye gönderileceğini ifade etti.

ÇOĞUNLUĞU SURİYELİ 

Devam eden arama çalışmalarına Sırp ekiplerin yanı sıra sınırın diğer tarafındaki Bosna Hersekli ekipler de katıldı. Sırbistan medyası teknede yer alanların çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve göçmenlerin ağırlıkla Suriye vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.

Bosna Hersek ve Sırbistan, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin tercih ettiği güzergahların yer aldığı ülkeler arasında yer alıyor. Son 10 yıl içerisinde Bosna Hersek ile Sırbistan sınırında yer alan Drina Nehri’ni geçmeye çalışan en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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