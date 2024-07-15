İsrail 48 saatte 320 sivili katletti! ABD saldırıları kınamakla yetindi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirdi. İşgal ordusunun son 48 saat içerisinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 320 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'lerce Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'yı ilhak etme çağrısında bulundu. Saldırıların ardından ABD'den yapılan açıklamada, "Hiçbir şey sivillere saldırıyı meşru kılamaz" ifadeleri yer aldı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir ederek 10 binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açtı. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'den 48 saat içerisinde peş peşe saldırılar geldi.

Başbakan Netanyahu öncülüğündeki İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde gerçekleştirdiği saldırılarla 100'lerce Filistinli sivili canından etti. Saldırılara yönelik açıklamalar peş peşe geldi.

TERMAL VE KİMYASAL SİLAH KULLANILDI

Gazze Hükümeti'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı son 48 saatte 320 Filistinlinin ölümüne ve 100'lerce sivilin yaralanmasına neden olan saldırılarda yasak silahlar kullanıldığını açıkladı.

Açıklamada, kullanılan silahların "termal veya kimyasal silah olarak adlandırılan, çoğu ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğu ve bunların insanlara karşı kullanılmasının uluslararası düzeyde yasaklandığı" aktarıldı.

MEGAZİ KAMPI DA VURULDU!

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Megazi Kampı’nda yer alan Selamet ailesine ait evi hedef aldı. Saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca, bölgeden alınan bilgiye göre, Refah kentinin kuzeyindeki ez-Zuhur Mahallesi İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı, saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Bureyc Kampı başta olmak üzere Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarını sürdürüyor. Nuseyrat Mülteci Kampı da dahil Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki birçok bölgeyi de topçu atışlarıyla vuruldu.

BAKAN'DAN BATI ŞERİA'YI İŞGAL ÇAĞRISI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerini “yasa dışı” ilan etmesi halinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

UAD'nin, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını 19 Temmuz Cuma günü açıklaması bekleniyor.

ABD: HİÇBİR ŞEY SİVİLLERE SALDIRIYI MEŞRU KILAMAZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in "militanları" hedef alma hakkının sivilleri öldürmeyi meşru kılıp kılmayacağına yönelik sorusunu yanıtladı.

Çok sayıda sivilin öldüğünü ve daha fazla sivil ölümü istemediklerinden ateşkes için çabaladıklarını savunan Miller, İsrail'in sivil ölümü azaltmak için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Hamas askeri güçlerinin okullar, camiler ve hastanelerde saklandığını savunan Miller, "Bu İsrail için durumu iyice zorlaştırıyor ancak sivillerin öldürülmesini hiçbir şey meşru kılamaz" diye konuştu.