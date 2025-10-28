Son ana kadar direnmiş... Yahya Sinvar’ın ölümünden önceki son görüntüleri yayınlandı
İsrail basını, eski Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölümünden kısa süre önce çekilen görüntülerini yayımladı. Elinde tespih, omzunda örtüsüyle çatışma bölgesinde ilerleyen Sinvar’ın, İsrail saldırıları altında son ana kadar direnişi yönlendirdiği görüldü.
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski Hamas lideri Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı. İsrail basını tarafından yayınlanan görüntülerde Sinvar'ın saldırılara karşı son ana kadar nasıl direndiği gözler önüne serildi.
Görüntülerde Yahya Sinvar, elinde tesbih, omuzunda örtüsüyle ilerliyor. Çatışma sesleri arasında yönlendirmelerde bulunuyor.
EKİBİNİ SON ANA KADAR YÖNLENDİRMİŞ
Görüntülerin Sinvar'ın öldürüldüğü binanın çevresinde kaydedildiği belirtildi. Görüntülerde Sinvar, Gazze'de ağır saldırıların sürdüğü bölgede ekibiyle hareket ediyor.
Yer yer çatışma sesleri arasında yönlendirmelerde bulunuyor. Çatışmaları yakından takip ettiği görülüyor.
