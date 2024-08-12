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Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Gerçeği öğrenen kadın kocasını yasal olarak öldürttü

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Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Gerçeği öğrenen kadın kocasını yasal olarak öldürttü

Dünya Haberleri

Çin'de bir kadın yoğun bakımdaki kocasının tedavisini reddedip fişini çekti. Kendisini aldattığı, maddi ve manevi destek sağlamadığı için bunu yaptığını söyleyen kadın sosyal medyayı ikiye böldü. 

Çin'in Liaoning eyaletinde meydana gelen ilginç olayda, 38 yaşındaki adam karısını aldattığı kadının evinde beyin kanaması geçirdi. Adamın hastaneye kaldırılmasıyla kadın tüm gerçekleri öğrendi. 

Doktorlar durumun ciddi olduğunu ve hemen ameliyata alınması gerektiğini söyledi ancak eşinden olumlu bir cevap alamadı. 

TEDAVİYİ REDDETTİ

Eşinin on yıldır kendisini aldattığını, ilgisiz davrandığını, maddi destek sağlamadığını söyleyen kadın, artık ona karşı hiçbir duygu da beslemediğini dile getirdi. Tedavi masrafları da yüksek olunca kadın, tedaviyi reddetti. Doktorlara, hayat destek ünitesinin fişini çekmelerini söyleyen kadın, tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Olay, Çin'in sosyal medyasında kısa sürede yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kadını, 'kalpsiz' olmakla suçlarken bazıları adamın kötü davranışlarının bedelini ödediğini söyledi. Bir kullanıcı, "Eşine iyi davranmak önemlidir, çünkü yaşlılığınızda yanınızda olacak kişi odur" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Çin yasalarına göre ise hasta karar veremeyecek durumdayken yakın aile üyelerinin onayı gerekiyor. Aile üyeleri anlaşamazsa hastane yönetimi karar verebiliyor.  Ancak bu olayda, adamın diğer aile üyelerinin bilgilendirilip bilgilendirilmediği veya kadının kararına katılıp katılmadıkları konusunda bilgiye ulaşılamadı.

Düzenleyen:  - Dünya
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