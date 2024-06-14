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Spor salonu 'yaşlılara' yasak koydu: Sadece kültürlü ve zarif kadınlara izin verilir

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Spor salonu &#039;yaşlılara&#039; yasak koydu: Sadece kültürlü ve zarif kadınlara izin verilir

Dünya Haberleri

Güney Kore'deki bir spor salonuna yaşlı kadınların girişinin yasaklanması, ülkedeki 'yaşlı' ayrımcılığıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Güney Kore'nin başkent Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde bulunan spor salonuna 'ajumma yasaktır' ve 'sadece kültürlü ve zarif kadınlara izin verilir' yazan bir tabela asıldı.

Ajumma, genellikle 30'lu yaşların sonlarından itibaren yaşlı kadınlar için kullanılan genel bir terim ancak aynı zamanda kaba veya iğrenç olarak görülen davranışlar için de aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılıyor.

EŞYALARI ÇALMAK İÇİN SOYUNMA ODASINDAN ÇIKMIYORLAR

BBC'nin haberine göre; konuya dair yayınlanan bir röportajda, "Bazı yaşlı kadın müşteriler çamaşırlarını yıkamak, havlu, sabun veya saç kurutma makinesi gibi eşyaları çalmak için soyunma odasında bir veya iki saat harcıyorlardı" ifadeleri kullanıldı. Konu, 'yaşlılara ayrımcılık' yapıldığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ayrıca yaşlıların diğer insanların bedenlerini yorumladıkları ve yargılamaları yüzünden bazı genç kadınların spor salonundan ayrıldığı belirtildi.

Bu davranış tek bir spor salonu tarafından yapılmış olsa da, son yıllarda Güney Koreli işletmeler çocukların veya yaşlıların belirli halka açık yerlere girmesini yasakladıkları için eleştirilere maruz kaldılar. Bunlardan bazıları, belirli yaş gruplarına yönelik hoşgörüsüzlüğün arttığının kanıtı olarak görüldü.

Spor salonu ayrıca kötü davranışları belirli bir yaştaki kadınlarla ilişkilendirdiği için de eleştirilere maruz kaldı.

Düzenleyen:  - Dünya
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