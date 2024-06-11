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Güney Kore ve Kuzey Kore arasında gerginlik: Savaş çanları çalıyor... Sınır hattında ateş!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore ordusu, yaklaşık 20 Kuzey Kore askerinin sınırı geçmesi nedeniyle uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Gelişmenin ardından Kuzey Koreli askerlerin kendi ülke sınırlarına döndüğü bildirildi.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında son günlerde tırmanan gerginlik, bu kez sınır hattına sıçradı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, yaklaşık 20 Kuzey Kore askerinin Pazar günü yerel saatle 12.30 sıralarında Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçtiği bildirildi.

Gelişmenin ardından Güney Koreli askerlerin uyarı ateşi açtığı belirtilirken, Kuzey Koreli askerlerin ise kısa süre sonra kendi ülke sınırlarına çekildiği aktarıldı.

'YANLIŞLIK' AÇIKLAMASI

JCS sözcüsü Albay Lee Sung-jun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DMZ'nin ot ve çalılarla kaplı olduğunu belirterek, bu nedenle sınır işaretini görmenin zor olabileceğine dikkat çekti. Olayın öncesinde Kuzey Koreli askerlerin DMZ içinde bilinmeyen bir görev üzerinde çalıştığını kaydeden Lee, Kuzey Koreli askerlerin sınırı yanlışlıkla geçtiğinin değerlendirildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore’nin Güney Kore’nin sınır bölgelerine çöp taşıyan bini aşkın balon göndermesi bölgede gerilimi tırmandırmış, Seul yönetimi ise Pyongyang’a misilleme olarak 2018’de Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya almıştı. Son olarak Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye yönelik propaganda yayını yapan dev hoparlörleri sınır bölgesine yeniden kurduğu kamuoyuna yansımıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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