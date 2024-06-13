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İddia Güney Kore'den geldi! Kuzey Kore ile Japonya arasında gizli görüşme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İddia Güney Kore&#039;den geldi! Kuzey Kore ile Japonya arasında gizli görüşme

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Koreli ve Japon yetkililerin Moğolistan'ın başkenti Ulanbator yakınlarında görüştüğü öne sürüldü. İddia Güney Kore'nin gazetesinden geldi. Japonya cephesinden herhangi bir yorum yapmadı.

Güney Kore'nin JoongAng Daily gazetesi, Kuzey Kore ile Japonya'dan yetkililerin mayıs ayının orasında Moğolistan'ın başkenti Ulanbator yakınlarında görüştüğünü iddia etti. Gazete haberini, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdı.

Kaynaklar, Kuzey Kore'den gelen delegasyonda Dış İstihbarat Servisi Genel Keşif Bürosundan temsilcilerin bulunduğunu, Japonya'dan da önde gelen bir politikacının gönderildiğini aktardı.

Öte yandan, kaynaklardan biri, iki ülke yetkililerinin geçen hafta Moğolistan'da tekrar bir araya gelmesinin beklendiğini fakat bu görüşmenin yapılıp yapılmadığının bilinmediğini belirtti.

JAPONYA'DAN YORUM YOK

Japonya'da Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, Güney Kore menşeli gazetenin haberinden bilgilerinin olduğunu ifade etti.

Hayaşi, "Kuzey Kore'ye çeşitli kanallardan ulaşmak için girişimlerde bulunduk ancak konunun doğası gereği herhangi bir cevap vermekten kaçınacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Mayıs 2023'teki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "doğrudan diplomasi ve yüksek müzakereler yoluyla" alıkonulan Japonlar sorununu çözüme kavuşturmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Kişida, geçen ayki açıklamasında, "alıkonulanların ana vatana derhal geri dönmesi" amacıyla iki ülke arasında zirve düzenlenmesi çabalarını yoğunlaştıracağını söylemişti.

Resmi Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor. Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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