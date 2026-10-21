Güney Sudan ile Sudan arasındaki ihtilaflı Abyei bölgesindeki bir pazara pazartesi günü düzenlenen insansız hava aracı saldırısında can kaybının 153'e yükseldiği kaydedildi. Yaralanan 30 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Abyei Özel İdari Bölgesi hükümetinde geçici Enformasyon Bakanı Yohana Akol Ngor, Radio Tamazuj'a yaptığı açıklamada, Abyei'deki "Devekuşu Pazarı" olarak da bilinen Amiet Pazarı'na düzenlenen saldırıda 153 kişinin öldüğünü söyledi.

Ngor, bazı kişilerin ise hala kayıp olduğunu belirterek, ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi. Saldırıda yaralanan 30 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin iki farklı toplu mezara gömüldüğü ve saldırıda bazı cesetlerin yandığı kaydedildi.

Öte yandan Ngor, Abyei kasabasının yaklaşık 10 kilometre (6,2 mil) kuzeyinde bulunan pazara Pazartesi günü düzenlenen saldırıyı Sudan ordusunun gerçekleştirdiğini iddia etti. Sudan ordusu ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan'da pazara kanlı saldırı: En az 153 kişi can verdi

NE OLMUŞTU?

Pazartesi günü Sudan medyası, Abyei'deki yerel halk arasında "Devekuşu Pazarı" olarak bilinen Amiet Pazarı'nın kuzey girişini hedef alan bir insansız hava aracı saldırısında sivillerin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Haberlerde, kurbanlar arasında Güney Sudan vatandaşları ve Sudan'ın Misseriya kabilesi üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Aynı gün, Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, pazara yapılan saldırıyı protesto etmek için Sudan'ın Juba Büyükelçisi Isam Karar'ı çağırdı.

Petrol zengini bir bölge olan Abyei'ye, Hartum ve Juba arasında 25 Eylül 2003'te imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması kapsamında özel statü tanındı. Bu bölge, Kuzey ve Güney Sudan arasında bir köprü görevi görüyor. Kuzeyde Arap Misseriya kabileleri, güneyde ise Afrika Dinka toplulukları yaşıyor.

Sudan'da pazara kanlı saldırı: En az 153 kişi can verdi

Bu saldırı, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'te başlayan ve ikincisinin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle süregelen savaşın ortasında gerçekleşti.

Savaş, on binlerce insanın ölümüne ve yaklaşık 13 milyon insanın yerinden edilmesine yol açarken, kıtlığı ve dünyanın en kötüleri arasında sayılan insani krizi daha da kötüleştirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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