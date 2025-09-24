Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu için bulunduğu New York'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
ŞARA-MELONİ ZİRVESİ
Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.
Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.
