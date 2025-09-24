Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu için bulunduğu New York'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

ŞARA-MELONİ ZİRVESİ

Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

