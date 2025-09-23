Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Beyaz Saray'da İsrail-Suriye zirvesi! Şara ve Netanyahu Washington'a görüşecek

Beyaz Saray'da İsrail-Suriye zirvesi! Şara ve Netanyahu Washington'a görüşecek

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail ve Suriye yetkilileri, Washington’da ABD himayesinde yapılması planlanan görüşmede yıllardır süren düşmanlık sonrası bölgesel dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir güvenlik anlaşmasını sonuçlandırmayı hedefliyor. Yetkililer, detayların henüz netleşmediğini ve bölgedeki istikrarsızlığın süreci etkileyebileceğini belirtse de, görüşmenin gerçekleşme olasılığı yüksek olarak değerlendirildi.

İsrail ve Suriye yetkilileri, güvenlik anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydederek tarihi bir dönüm noktasına yaklaşabilir.

İsrail’in üst düzey bir yetkilisi, i24NEWS’e verdiği demeçte, Netanyahu’nun önümüzdeki hafta Washington’da Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir araya gelme olasılığının “yüksek” olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da İsrail-Suriye zirvesi! Şara ve Netanyahu Washington'a görüşecek - 1. Resim

ŞARA VE NETANYAHU, PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞEBİLİR

Olası görüşmenin Pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın himayesinde gerçekleşebileceği belirtiliyor. Trump, ikinci dönem dış politika ajandası kapsamında Orta Doğu’da Amerikan aracılığını ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Temmuz ayında i24NEWS Kıdemli Orta Doğu Muhabiri Ariel Oseran, Netanyahu ve Şara'nın Washington görüşmesi için hazırlık yaptığını, Suriye Cumhurbaşkanı’na yakın bir kaynağa dayandırarak duyurmuştu.

Beyaz Saray'da İsrail-Suriye zirvesi! Şara ve Netanyahu Washington'a görüşecek - 2. Resim

YILLARDIR SÜREN DÜŞMANLIK SONA MI ERECEK?

Kaynağa göre, iki lider bu görüşmeyi yıllardır süren düşmanlık ve güvensizlik sonrası bölgesel dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir güvenlik anlaşmasını sonlandırmak için kullanmayı planlıyor.

Görüşmelerdeki anlaşmanın ayrıntıları resmen açıklanmamış olsa da, konuyla ilgili yetkililer, anlaşmanın sınır güvenliği düzenlemeleri, terörle mücadele koordinasyonu ve Golan Tepeleri hattında tırmanmayı önlemeye yönelik mekanizmaları içermesi öngörüldüğünü belirtiyor. İmzalanması halinde, bu onlarca yıl sonra İsrail ve Suriye arasında yapılacak ilk resmi anlaşma olacak.

Beyaz Saray'da İsrail-Suriye zirvesi! Şara ve Netanyahu Washington'a görüşecek - 3. Resim

Netanyahu için görüşme hem diplomatik bir risk hem de fırsat anlamına geliyor. İsrail Başbakanı, Suriye ile her türlü etkileşimin İran destekli gruplardan kaynaklanan tehditleri ele alması ve İsrail’in kuzey sınır güvenliğini garanti altına alması gerektiğinde ısrarcı oldu.

Şara ise savaşın yıprattığı ülkesine uluslararası meşruiyet ve ekonomik destek sağlamak istiyor, bu nedenle anlaşmanın ABD tarafından desteklenmesi kritik önemde.

İsrail ve Suriye yetkilileri, iyimserliğe rağmen hassas detayların henüz çözülmediği ve bölgedeki istikrarsız ortamın son anda çabaları engelleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yine de, İsrail’in üst düzey yetkilisi i24NEWS’e, “Görüşmenin gerçekleşme şansı oldukça yüksek” dedi.

Kaynak: Dış Haberler

Gemi makinistinin ölümüne dair şok detaylar! Kız kardeşlerini arayarak helallik istediBaşka erkeklerle mesajlaşan eşini darbetti! Görüntüleri yayınlayan koca, Mersin'de gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Norveç'te patlama! Başkent Oslo'da korku dolu anlar - DünyaNorveç'te patlama! Başkent Oslo'da korku dolu anlarTrump'a golf sahasında suikast girişiminde bulunmuştu! Ryan Wesley Routh için ABD mahkemesinden karar çıktı - DünyaGolf sahasında suikast girişiminde bulunmuştu!Macron'dan Trump’a mesaj: Nobel tek şartla mümkün... - DünyaMacron'dan Trump’a mesaj"Dünyayı Yahudiler mi yönetiyor?" sorusunu gündeme getiren liste! 2025'in en etkili 50 Yahudisi belli oldu - DünyaDünyayı Yahudiler mi yönetiyor?Trump'tan NATO'ya talimat gibi çağrı: İhlalde bulunan Rus uçakları düşürülmeli - Dünya"Rus uçakları düşürülmeli"Rusya'nın hava sahası işgalleri tuzak mı? Almanya'dan çarpıcı 'savaş' açıklaması - DünyaRusya'nın hava sahası işgalleri tuzak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...