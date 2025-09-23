Beyaz Saray'da İsrail-Suriye zirvesi! Şara ve Netanyahu Washington'a görüşecek

İsrail ve Suriye yetkilileri, güvenlik anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydederek tarihi bir dönüm noktasına yaklaşabilir.

İsrail’in üst düzey bir yetkilisi, i24NEWS’e verdiği demeçte, Netanyahu’nun önümüzdeki hafta Washington’da Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir araya gelme olasılığının “yüksek” olduğunu söyledi.

ŞARA VE NETANYAHU, PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞEBİLİR

Olası görüşmenin Pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın himayesinde gerçekleşebileceği belirtiliyor. Trump, ikinci dönem dış politika ajandası kapsamında Orta Doğu’da Amerikan aracılığını ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Temmuz ayında i24NEWS Kıdemli Orta Doğu Muhabiri Ariel Oseran, Netanyahu ve Şara'nın Washington görüşmesi için hazırlık yaptığını, Suriye Cumhurbaşkanı’na yakın bir kaynağa dayandırarak duyurmuştu.

YILLARDIR SÜREN DÜŞMANLIK SONA MI ERECEK?

Kaynağa göre, iki lider bu görüşmeyi yıllardır süren düşmanlık ve güvensizlik sonrası bölgesel dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir güvenlik anlaşmasını sonlandırmak için kullanmayı planlıyor.

Görüşmelerdeki anlaşmanın ayrıntıları resmen açıklanmamış olsa da, konuyla ilgili yetkililer, anlaşmanın sınır güvenliği düzenlemeleri, terörle mücadele koordinasyonu ve Golan Tepeleri hattında tırmanmayı önlemeye yönelik mekanizmaları içermesi öngörüldüğünü belirtiyor. İmzalanması halinde, bu onlarca yıl sonra İsrail ve Suriye arasında yapılacak ilk resmi anlaşma olacak.

Netanyahu için görüşme hem diplomatik bir risk hem de fırsat anlamına geliyor. İsrail Başbakanı, Suriye ile her türlü etkileşimin İran destekli gruplardan kaynaklanan tehditleri ele alması ve İsrail’in kuzey sınır güvenliğini garanti altına alması gerektiğinde ısrarcı oldu.

Şara ise savaşın yıprattığı ülkesine uluslararası meşruiyet ve ekonomik destek sağlamak istiyor, bu nedenle anlaşmanın ABD tarafından desteklenmesi kritik önemde.

İsrail ve Suriye yetkilileri, iyimserliğe rağmen hassas detayların henüz çözülmediği ve bölgedeki istikrarsız ortamın son anda çabaları engelleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yine de, İsrail’in üst düzey yetkilisi i24NEWS’e, “Görüşmenin gerçekleşme şansı oldukça yüksek” dedi.