Charlie Kirk cinayetinde sır perdesi: İsrail şüphesi derinleşiyor

Charlie Kirk cinayetinde sır perdesi: İsrail şüphesi derinleşiyor

Charlie Kirk cinayetinde sır perdesi: İsrail şüphesi derinleşiyor
ABD’de muhafazakâr hareketin genç yüzü Charlie Kirk’ün tek kurşunla öldürülmesi, siyasetin merkezine bomba gibi düştü. Olayın hemen öncesinde İsrail yanlısı bağışçılarla ipleri kopardığı ve Netanyahu’nun çevresinden yoğun baskı gördüğü iddiaları, cinayetin perde arkasında “İsrail bağlantısı” sorularını daha da güçlendirdi.

ABD’de muhafazakar hareketin genç yüzü olarak bilinen Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’ndeki etkinlikte tek kurşunla öldürülmeden kısa süre önce, İsrail yanlısı bağışçılarla gerilim yaşadığı ortaya çıktı.

The Grayzone’un haberine göre, ultra-Siyonist milyarder Robert Shillman, Kirk’ün en büyük destekçilerinden biriydi. Ancak Kirk, İsrail’e yönelik eleştirilerini artırınca Shillman’ın Turning Point USA’ya (TPUSA) sağladığı finansmanı kesti.

Haberde, Shillman’ın bu kararı 6 Eylül’de Los Angeles’ta düzenlenen American Freedom Alliance (AFA) toplantısında duyurduğu iddia edildi. Shillman’ın bağışlarını “daha güvenilir Likud yanlısı kuruluşlara” yönlendireceği kaydedildi.

The Grayzone’a konuşan kaynaklar, Kirk’ün son haftalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın çevresinden sürekli baskı gördüğünü ileri sürdü. 

Netanyahu’nun müttefikleri Kirk’ü “neredeyse her gün” yönlendirmeye çalıştı.

Kirk’ün, TPUSA etkinliklerinde İsrail’in muhafazakar eleştirmenlerine yer vermesi ve Tucker Carlson ile Marjorie Taylor Greene gibi isimleri davet etmesi, bağışçıların tepkisini çekmişti.

GİZLİ HAMPTONS TOPLANTISI

The Grayzone’a göre, Kirk Ağustos ayında milyarder Bill Ackman ile Hamptons’ta gizli bir toplantıya katıldı. Toplantıda bulunanların, masrafları karşılanacak İsrail yanlısı bir propaganda turuna davet edildiği iddia edildi. Bu sürecin, Kirk üzerinde baskıyı artırdığı ve son günlerinde gerginliğe yol açtığı öne sürüldü.

İSRAİL ŞÜPHESİ ARTIYOR

10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’ndeki konuşması sırasında Kirk, bir suikastçı tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan bir gün önce yapılan çevrimiçi toplantılarda da İsrail konusundaki fikir ayrılıklarının gündemde olduğu ifade edildi.

İsrail BaşbakanıNetanyahu, 17 Eylül’de yayımladığı videoda Kirk’ün ölümünde herhangi bir rolü bulunduğu iddialarını ikinci kez kesin bir dille reddetti.

