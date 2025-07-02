Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Süveyş Körfezi'nde sondaj gemisi alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Süveyş Körfezi'nde sondaj gemisi alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süveyş Körfezi&#039;nde sondaj gemisi alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mısır Petrol Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olduğunu duyurdu. Gelen ilk bilgiler arasında 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu 21 kişinin ise kaybolduğu yer aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Offshore Shukheir Oil Company'den (OSOCO) "Adam Marine 12" isimli sondaj gemisinin, Cebel Zeyt bölgesinde alabora olduğuna ilişkin bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Çalışma Bakanı Muhammed Cubran'ın, her iki bakanlıktan birer ekip ile durumu yerinde değerlendirmek, kurtarma çalışmalarını izlemek ve olaya yönelik alınan acil önlemleri değerlendirmek üzere kaza mahalline gitmek için yola çıktığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki ilgili makamlar ve bağlı şirketlerle koordinasyon halinde gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KAYIP VAR

Bu arada Al-Shorouk gazetesinin de aralarında bulunduğu Mısır basınında yer alan haberlerde, Kızıldeniz ilinin kuzeyinde bir petrol sondaj gemisinin alabora olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Al-Shorouk'un haberinde, sondaj gemisinin Eşrefiye platformu yakınlarındaki yeni bir çalışma sahasına çekildiği sırada alabora olduğu ifade edildi.

Mısır makamlarından, medyada yer alan haberlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

'Gazze'deki hastaneler birkaç saat içinde mezarlığa dönüşebilir'Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran, İstanbul Bildirisi’nde Ermenistan’a kalkan oldu: Azerbaycanlıların haklı dönüş talebini reddetti! - Dünyaİran, İstanbul’da Ermenistan’ın avukatı oldu!Musk’tan Trump’a geri vites: Hakkını teslim etmek lazım - DünyaMusk’tan Trump’a geri vitesABD'den dikkat çeken karar! Ukrayna'ya askeri mühimmat göndermeyecekler - DünyaABD'den flaş karar! Ukrayna bekliyordu...Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı - DünyaHusiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı'Gazze'deki hastaneler birkaç saat içinde mezarlığa dönüşebilir' - DünyaGazze'deki hastaneler birkaç saat içinde mezarlığa dönüşebirG7 ülkelerinden İran’a 'nükleer' çağrı: Uranyumdan uzak dur ve yeniden masaya otur - DünyaG7 ülkelerinden İran’a 'nükleer' çağrı: Uranyumdan uzak dur ve yeniden masaya otur
Sonraki Haber Yükleniyor...